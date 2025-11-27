La angustia de Jesica Cirio por el drama de salud que está atravesando: "Tengo..."

jesica cirio arritmina Jesica Cirio habló de su problema de salud.

Además, Jesica Cirio se refirió a la detención de su ex Elías Piccirillo. "Todo me afectó, fue un año muy difícil, pero me considero una persona bastante fuerte y trato de tener atención en mi vida, mi cuerpo y salud y ponerle toda la garra a eso y regugiarme en la gente que quiero, de a poquitito voy mejorando", reconció Jésica so

¿Quién es Nicolas Trombino, el nuevo novio de Jesica Cirio?

En Puro Show confirmaron la relación entre Jesica Cirio y el empresarioNicolás Trombino, con quien ya se muestra públicamente en eventos y hasta viajó a Uruguay el último fin de semana.

"Ella está muy bien con su actual pareja. Están recontra bien. Con Nicolás Trombino. La primicia de ese romance la dio Fernanda Iglesias acá pero se lo adjudicó Laura Ubfal mucho después. Incluso Fernanda logró entrevistar gente que tenía denunciado a este chico con el que está ahora" arrancó Pampito en Puro Show.

jesica cirio novio nuevo Jesica Cirio de novia con Nicolás Trombino.

"El se había ido de viaje durante un largo tiempo a Ibiza. Y ahora están re bien. Fueron juntos a una serie de eventos, ya se muestran. No salen de Puerto Madero" siguió sobre el romance de Jesica Cirio tras su divorcio de Elías Piccirillo, a menos de un año de su casamiento.