En medio de las repercusiones por su flamante romance con el empresario Nicolás Trombino, Jesica Cirio rompió el silencio y habló en Desayuno Americano.
La angustia de Jesica Cirio por el drama de salud que está atravesando: "Tengo..."
Jesica Cirio habló como nunca antes de su presente y generó preocupación por la condición que la está afectando. Los detalles
Por primera vez desde que se conoció su nueva relación, Jesica Cirio dio una entrevista y sorprendió al revelar el difícil momento de salud que está atravesando.
"Tengo arritimias pero es todo consecuencia del estrés y por eso también lo que hoy más pienso en en resguardarme", arrancó Jesica Cirio."Te preocupa como todo pero trato de estar atenta a mi salud y esto de resguardarme porque más allá de que yo entreno, como sano, soy una persona súper sana en general, pueden pasar estas cosas y por eso es protegerme y estar atenta a mi salud en general", siguió.
Además, Jesica Cirio se refirió a la detención de su ex Elías Piccirillo. "Todo me afectó, fue un año muy difícil, pero me considero una persona bastante fuerte y trato de tener atención en mi vida, mi cuerpo y salud y ponerle toda la garra a eso y regugiarme en la gente que quiero, de a poquitito voy mejorando", reconció Jésica so
¿Quién es Nicolas Trombino, el nuevo novio de Jesica Cirio?
En Puro Show confirmaron la relación entre Jesica Cirio y el empresarioNicolás Trombino, con quien ya se muestra públicamente en eventos y hasta viajó a Uruguay el último fin de semana.
"Ella está muy bien con su actual pareja. Están recontra bien. Con Nicolás Trombino. La primicia de ese romance la dio Fernanda Iglesias acá pero se lo adjudicó Laura Ubfal mucho después. Incluso Fernanda logró entrevistar gente que tenía denunciado a este chico con el que está ahora" arrancó Pampito en Puro Show.
"El se había ido de viaje durante un largo tiempo a Ibiza. Y ahora están re bien. Fueron juntos a una serie de eventos, ya se muestran. No salen de Puerto Madero" siguió sobre el romance de Jesica Cirio tras su divorcio de Elías Piccirillo, a menos de un año de su casamiento.