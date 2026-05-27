¡Se supo! Las llamadas secretas de Emilia Mernes a Tini Stoessel

emilia mernes pelea tini Martín Cirio hundió a Emilia Mernes tras sus dichos sobre Tini Stoessel.

"Hasta hace poco, Emilia Mernes llamó a Tini un montón de veces y Tini se hartó; directamente no le atendió el teléfono", agregó generando todo una ola de reacciones entre los fans de las cantantes.

Qué dijo Emilia Mernes de su pelea con Tini Stoessel

Sin querer dar muchos detalles, Emilia Mernes se refirió a su vida en los últimos meses en medio de críticas y cuestionamientos por sus supuestas actitudes con Tini.

"Con Duki bien como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca y lo mismo con lo otro, no tengo mucho para decir la verdad”, arrancó y confirmó su encuentro con Tini Stoessel tras la pelea.

“Sí, no voy a decir mucho más que esto, pero gracias por preguntar”, dijo cuando le preguntaron si se habían visto. "La verdad es que me rodeo de… No, no voy a entrar en detalle, no es necesario, ya se sabe, yo ya dije lo que tenía que decir, ya hablé”, cerró contundente.

Emilia Mernes reavivó la guerra con Tini Stoessel: su mensaje

Tras sus comentadas fotos junto a Zara Larsson durante sus días en Miami, Emilia Mernes confirmó su colaboración con la cantante sueca lanzando el tema "Girls girls".

Con un título haciendo alusión al apoyo entre mujeres, Emilia Mernes revolucionó a sus seguidores y reavivó su enfrentamiento con Tini Stoessel a través de la filosa letra de su canción.

“Critican lo que haga, lo que piensa y lo que diga. Un movimiento en falso y todos esperan la caída. Pero si fuera un hombre, en dos días le olvidan. Otra bala que gasto desmintiendo una mentira", arranca filosa.

emilia mernes tema tini La indirecta de Emilia Mernes a Tini Stoessel.

"Dicen que hay espacio, pero hay solo una silla. Si cumplo mis sueños, puedo ser su pesadilla”, sigue Emilia Mernes en el tema que podría ser su sutil respuesta a los dichos de Tini Stoessel quien incluso la habría tratado de "víbora" en una de sus últimas entrevistas.