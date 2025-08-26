¡Se supo! La pelea secreta de Yanina Latorre y Mariana Nannis por la tapa de una revista

charlotte caniggia yanina mariana La pelea secreta de Yanina Latorre y Mariana Nannis por la tapa de una revista.

A pesar de la guerra pública entre su mamá y Yanina Latorre, Charlotte Caniggia sorprendió a los espectadores y aseguró que se lleva bien con la conductora de SQP. “Le llevé champagne a una fiesta de una revista. Hay buena onda, no tiene problema conmigo sino con mi mamá”, agregó.

Yanina Latorre destrozó a Mariana Nannis por ningunear a Diego Latorre

Yanina Latorre hizo un descargo feroz contra Mariana Nannis donde la trató de inútil, superficial, mentirosa, mala madre y delirante entre otras cosas.

Luego de que Mariana Nannis hablará de Diego Latorre en BONDI, Yanina Latorre le respondió en Sálvese quien Pueda y defendió al ex futbolista.

"Sos un engendro asqueroso pero no físico como persona. Sos sola. En tu vida no pudiste hacer nada, más que un par de notitas riéndote de la gente pobre y humilde y mofándote de la plata que ganaba tu marido".

yanina latorre mariana nannis descargo.jpg

"Asumilo, Mariana, no servís para nada. No sos nada. Sos la exmujer de Caniggia, un crack del fútbol. A mi marido ni lo voy a defender, es un crack del fútbol igual que el tuyo. Te invito a conocer su carrera y sobre todo la trayectoria que tuvo en Boca. No te metas con mi marido, pedazo de inútil. En tu puta vida laburaste ni ganaste un sueldo", agregó furiosa.