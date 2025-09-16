¡Se supo! El tremendo plan de Evangelina Anderson para que no hablen del romance con Leandro Paredes

evangelina anderson video shopping Aseguran que Evangelina Anderson filtró un video para que no se hable de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes.

"A mí me llega que no están juntos, pero que este romance con un hombre casado la ensucia y no le gusta y que sale a hacer esto para que hablemos de Evangelina con otra persona”, agregó la periodista.

El desesperado pedido de Evangelina Anderson tras el rumor sobre su affaire con un hombre casado

Yanina Latorre explicó que Evangelina Anderson habló con el sitio Primicias Ya donde aseguró que jamás estaría con un hombre comprometido y luego se arrepintió y exigió al portal que bajara la nota de su página.

evangelina anderson leandro paredes intrusos El pedido de Evangelina en medio de los rumores.

Como si no fuera suficiente, fue por más y reveló más detalles sobre la nueva relación de Evangelina."A mí lo que no me gusta es que se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes", lanzó."Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", cerró picantísima.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.