¡Se supo! El pasado oculto de Jesica Cirio: "Stripper y..."

Años atrás, fue la misma Jesica quien confirmó los rumores sobre sus primeros pasos en los medios. “No me arrepiento. Trabajé en La Casona, es mi vida y es mi pasado. No tiene absolutamente nada de malo. Martín sabe de esto. Era la época en la que también estaba trabajando Mónica Ayos y muchas otras. Era un lugar muy conocido”, decía.

La reacción de Jesica Cirio luego de que pidieran su detención

El fiscal Sergio Mola solicitó este viernes la detención del ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y de su ex esposa Jésica Cirio en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Desde que se publicaron videos donde se ve a Jesica Cirio mostrando valijas y bolsas llenas de fajos de dólares, la modelo eligió el silencio en los medios.

Ahora, luego de que confirmaran su pedido de detención, Jesica Cirio tomó la radical decisión de cerrar su cuenta de Instagram, donde solía presumir su lujosa vida.

Qué dijo Jesica Cirio tras los videos mostrando dólares

"Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó la modelo en su comunicado.

“Las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, siguió.

“Trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”, afirmó sobre el origen de su patrimonio.