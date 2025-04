¡Se supo! Cuánto gana Luciana Salazar por mes: "Es monotributista y..."

luciana salazar sueldo.webp

"Tu último contrato fue en el 2023 y cobraste 23 mil pesos. Te dan de alta y baja el mismo día. Voy a hacerle un seguimiento. Desde el 2016 para atrás viviste del agua. Soy contadora Luciana Salazar, tengo todo y me voy a dedicar a estudiar tus contratos laborales. ¿Quién te cubre? No me rompas más las pelotas”, concluyó Latorre.

Yanina Latorre explotó contra Luciana Salazar: "¡Sos una zorr... mentirosa!"

Una vez más, Luciana Salazar acusó a Yanina Latorre de hostigarla e incluso de ser vocera de Martin Redrado lo que generó la furia de la conductora.

"Luciana Salazar dejá de mentir porque voy a traer el papel porque hoy no lo tengo. No te pedí perdón nunca y no tuve causa por hostigamiento. No te pedí disculpas nunca ni te voy a pedir por preguntarte por qué trabajas, la misma pregunta te hizo Mirtha Legrand y no le dijiste nada, sos una zorr... mentirosa", agregó.

yanina latorre sueldo luciana salazar.jpg

En cuanto a las acusaciones de ser vocera de Martin Redrado, Yanina redobló la apuesta. "Me tratas de vocera porque vos debés haber sido vocera de muchos políticos. Yo estoy acá parada, tengo un programa, opino y hablo porque tengo espalda y no soy vocera de nadie. No sé quién ver... es el abogado de Redrado y no me interesa", cerró indignada.

La respuesta de Luciana Salazar cuando le preguntaron si recibe dólares a cambio de una noche de pasión

Luciana Salazar volvió a ser noticia en todos los portales. Una vez más, su lujoso estilo de vida fue tema de discusión en varios programas por lo que Luciana Salazar habló como nunca de los rumores que aseguran que cobra dinero a cambio de tener relaciones íntimas.

Fue Baby Etchecopar quien le preguntó a Luciana Salazar sin vueltas e incluso reveló el testimonio de un reconocido abogado. "¿Te están ofreciendo dinero a cambio de sexo?”, disparó. Entre risas Luciana contestó. “Nunca, y tampoco lo hubiese aceptado”.

luciana salazar revista gente yanina latorre.webp

“El otro día estábamos comiendo con un montón de gente que vos conocés, famosa, no estaba Redrado. Y un abogado que estaba ahí dijo que te había pagado 5 mil dólares para… en Punta del Este”, insistió el conductor. "Me encantaría que me dijeras el nombre. Igual, ¿sabés la cantidad de gente que se adjudica haber estado conmigo?”, redobló picante.