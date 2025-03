¡Se pudrió todo! La furia de la China Suárez con Wanda Nara: "Está convencida que...".

“También me contaron que ella lo está bancando en todo y que la postura de la ChinaSuárez es que él es un gran padre, que lamenta lo que está pasando, y que ella cree que todo fue una trampa y que Wanda quería poder encontrarse con él cara a cara. Más allá de lo de violento o no, verlo, porque Nara sentiría que cuando se ven, Icardi afloja, pero parece que ese Mauro ya no está más”, agregó la periodista.

El entorno de Mauro Icardi contó la verdad de la China Suárez: "Lo alentó a ponerse más violento"

En un programa especial de BONDI donde dieron detalles sobre lo sucedido, Pepe Ochoa se comunicó con una íntima amiga de Mauro Icardi.

Según esta fuente, la China Suárez no habría colaborado con lo que pasó la noche del viernes. "Mauro ayer estuvo muy mal. Una de sus amigas le dijo que empiece terapia y que deje de fingir el amor con la China Suárez”, dijo el panelista leyendo la información que le llegaba a su celular.

china suarez mauro detenido.webp

“Esta persona me pone ‘Eugenia es una imbécil porque otra palabra no cabe. Lo alentaba todo el tiempo a ponerse más violento y a que haga lo que estaba haciendo. Esta mina es mala mina y lo va a hacer terminar muy mal’”, sumó Pepe.

Se supo el polémico accionar de la China Suárez en medio del escándalo de Mauro Icardi

Fue Yanina Latorre quien la expuso en sus historias de Instagram. Según la panelista, la actriz estaba haciendo un asado para recibir a Mauro y a las pequeñas algo prohibido por el dictamen de la justicia.

"Parece que la China tenía preparado asado para Icardi y las chicas", arrancó. "Y lo llamaba", agregó Yanina sobre la actitud de la China Suárez en pleno escándalo.

china suarez mauro detencion.jpg

"Alguien que le avise que el defensor de menores dictamino que no tenía que estar ella", cerró la panelista sobre la resolución que la China Suárez no cumplió.