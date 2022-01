viviana canosa bikini 2.jpg

La diosa sorprendió al mostrarse sin maquillaje y en bikini dejando a la vista su espectacular lomazo y belleza al natural.

Como no podía ser de otra manera, su postal revolucionó a los fans que no pararon de llenarla de comentarios como "Perdón Flor peña pero the new milf is Viviana Canosa", "Lo fuerte que está la canosa dios soy capaz de tomar un litro de cloro", "Que diosa tremenda", entre otros.

Viviana Canosa ¿se operó la cara?

Sin embargo las fotos de Viviana Canosa también generaron una ola de memes y críticas en especial por su aspecto facial.

Según los seguidores, la conductora se habría realizado un refresh y algunos retoques en su rostro.

“Que avise si fue la lavandina o pase el número del cirujano”, “No entiendo que fue lo que se hizo Viviana Canosa pero lo quiero”, "¿Es la misma Canosa?", escribieron.

Viviana Canosa celebró el triunfo de Djokovic y se armó

Viviana Canosa apoyó a Novak Djokovic y Luis Novaresio la destrozó. El conductor de Debo Decir realizó un filoso descargo contra Canosa y no se guardó nada.

Todo comenzó cuando Viviana Canosa celebró el fallo de la justicia a favor de Djokvic en Australia y la decisión del tenista de no vacunarse a pesar de los protocolos exigidos en el contexto actual.

Al conocerse la noticia, Viviana Canosa expresó su alegría a través de sus redes sociales.

canosa novaresio 2.jpeg

“Tu libertad extiende la mía”, escribió junto a una foto del tenista.

“La libertad es ante todo un hecho social. Casate conmigo, pibe”, siguió al tiempo que arrobando a Rafael Nadal disparó: “El pibe demostró que es libre de verdad. Podría haber pasado como vacunado sin estarlo. Tiene toda la guita y le sobra el apellido. Decidió no transar”.

Lejos de dejarlo pasar, Luis Novaresio estalló y le contestó sin filtro a través de sus redes.

“En serio, pensalo 10 segundos. ¿Te parece que da, persona grande postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar? En serio, pensalo”, comenzó escribiendo.

“Te sacaste la muela de juicio o te hiciste las tetas, te embocaron anestesia y antibiótico de los que no tenés ni idea y ahora ñañañaña con la vacuna y la libertad. Pensalo un toque”, siguió.

“Hablás con todos de Milstein, Mariano Moreno y actúas en realidad como el doctor Cureta y Olmedo en Costa pobre”, cerro indignado.