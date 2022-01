"Se me sigue notando de dónde vengo", Wanda sin filtro sobre sus las fotos virales al natural

wanda supermercadooo.jpg

Lejos del glamour y la elegancia que suele mostrar en sus fotos, en la instantánea se vio a la top con look de entrecasa y sin nada de maquillaje causando gran repercusión en las redes sociales.

"Nacional y popular. Wanda Nara de la gente en el mercado de Santa Bárbara... Compró una pala, papel higiénico y jabón en polvo", escribía la periodista Luciana Elbusto junto a la imagen en la que se volvió viral.

¿Wanda Nara una mujer normal?

Ahora, Wanda Nara dio una entrevista a la revista Gente y habló sobre su look en esa fotografía.

"Se me sigue notando de dónde vengo. El otro día me sacaron una foto en la que estaba de compras y todos vieron a una mujer normal. No estoy montada", dijo sobre la imagen.

Además, la rubia se comparó con otras famosas y reveló que es una mujer normal como cualquier otra.

"Hay chicas famosas siempre impecables, porque cuidan eso. Yo siento que soy una mujer como cualquiera que no trabaja en este medio y que sólo se arregla cuando quiere pertenecer a él. Lo que empatiza", afirmó en la entrevista.

"A mí me pasa que del sector más top, más high, me llaman para hacer trabajos que quizá a mujeres que pertenecen a ese ambiente les cuesta conseguir, y al mismo tiempo me piden de marcas populares”, sentenció.

Foto vintage junto a Susana Giménez

saludó a su hijo Valentino López por su cumpleaños con un álbum de fotos privado que causó sensación.

Orgullosa y feliz por el mayor de sus hijos, Wanda eligió imágenes de momentos emotivos que vivió junto a su heredero y sorprendió al compartir una foto vintage junto a Susana Giménez.

En la publicación se ve a Wanda con otro estilo, otro color de pelo y transitando los primeros meses de embarazo con Valentino en su panza.

"Susana y Valentino en la panza", escribió junto al posteo que realizó en sus historias de Instagram.