¡Se la banca! Nazarena Vélez se grabó recién despierta: "El chabón se levanta y yo así"

"Vos lo ves así y decís, antes del pan dulce, con sus defectos, todo el quilombo, la carnaza, pero bien… Después del pan dulce”, comenzó diciendo divertida mientras mostraba su panza de perfil.

“Esta, yo subo una foto así y no digo nada, y me ponen ‘Felicitaciones Nazarena, estás embarazada', bueno no, solo hay morfi y chupi”, continuó divertida la madre de Barbie Vélez.

Ahora, Naza volvió a mostrarse al natural y publicó un nuevo video mostrando como luce su pelo cuando recién se despierta.

"Lo del Bocha es un sacerdocio, tiene el camino al cielo asegurado, comienza diciendo Vélez mientras graba su pelo enmarañado. "Qué es esto, el chabón se levanta y yo al lado durmiendo así, pobre Bocha", continúa haciendo referencia a su novio Santiago Camaño.

"Cuando reconoces abiertamente que estas robando", escribió junto al posteo que recibió cientos de comentarios y miles de likes.