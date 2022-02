¡Se fueron! Felipe y Martita Fort viajaron Miami y mandaron a su niñera en ¡económica!

"Ahora Marta y Felipe Fort viajando a Miami. Los acompaña Marisa López su niñera. Ellos viajan en Business y la niñera en economy", posteó en redes sociales el periodista.

La noticia causó gran impacto en la red y los seguidores se mostraron indignados con el accionar de Martita y Felipe Fort, en especial por la relación que tenían con Gustavo Martínez.

Te puede interesar: ¡Desolada! Martita Fort letal con Gustavo Martínez: "Egoísta... no entiendo cómo pudiste hacerlo"

La pelea entre Felipe Fort y Gustavo Martínez

Guido Záffora reveló la discusión que habrían tenido Maretínez y el hermano de Martita sobre el futuro de los jóvenes.

“Me cuenta la versión de por qué estaba enojado Gustavo”, manifestó el panelista de América. Y siguió: “Gustavo estaba enojado porque los chicos le habían planteado que, apenas cumplieran los 18 años se iban a ir de la casa. Se iban a ir a vivir a otro lado. Iban a hacer sus vidas”.

Záffora resaltó otro episodio y recordó: “¿Se acuerdan la imagen de viendo un departamento en Miami con otro ex de Ricardo? Esa información me niegan de que Felipe quería comprarlo, sino que fue a ver el departamento porque estaba planeando o viendo que iba a estudiar”, cerró Guido sobre los proyectos de Felipe alejado de la Argentina.

Luis Ventura, sobre la muerte del ex de Ricardo Fort: "Gustavo siempre fue incondicional"

El furioso descargo de Felipe Fort sobre el suicidio de Gustavo Martínez

Felipe Fort recurrió a sus redes para expresar sus sentimiento y fue letal. "Las únicas personas que estuvieron siempre para nosotros fueron Marisa, Eduardo ésar y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten no saben y nunca supieron", escribió Felipe para sorpresa de todos.

"Sí, brazos cerrados", remarcó Felipe. "Una persona que no puede terminar de cuidarnos, faltando 19 días para que cumplamos 18. Tienen a Gustavo como una buena persona? Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento?", sentenció.

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué paso y sin saber cómo vivimos los últimos años", cerró causando gran impacto en las redes.