¡Dramático! Felipe y Martita Fort estaban en el departamento cuando Gustavo Martínez se suicidó

Ahora, César Carozza abogado de la familia y amigo personal de Felipe Fort y Martita dio una entrevista en Nosotros a la Mañana y confirmó que los herederos del chocolatero estaban en el departamento en el momento del hecho. "Ellos estaban en el departamento durmiendo cada uno en su cuarto. No escucharon nada porque eran las 4 de la madrugada y estaban descansando", comenzó explicando.

"Nosotros no sabíamos nada pero enseguida nos llamaron, era muy de madrugada y enseguida accionamos", manifestó el abogado que además explicó que inmediatamente les pidieron a los chicos que no salieran del cuarto. "Hablamos por teléfono, lo primero que hicimos fue pedirles que no salieran del cuarto por nada del mundo", dijo.

Murió Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort

El hecho ocurrió durante la madrugada. A las 4.15, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre que había caído desde un edificio sobre la calle Sucre al 1900 (Capital Federal).

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad se trasladaron de urgencia al lugar, donde personal del Same constató la muerte de Martínez.

La investigación de lo ocurrido quedó a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59.

En el departamento donde vivía Martínez con los dos menores, informaron, no se observan signos de violencia o desorden. Sin embargo, en uno de los balcones que dan hacia el frente de la calle Sucre, la que sería su habitación, se encontró la red protectora cortada.

César Carozza confirmó que Martínez cortó la red de seguridad.