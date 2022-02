¡Desbordantes! Las fotos de Florencia Peña y Silvina Luna en látex y sin censura: "¿Están preparados para ver todo?"

Vestidas con lencería impactante que resaltaba sus atributos, Florencia Peña y Silvina Luna desplegaron todas sus dotes y posaron como toda una diosas.

florencia silvina 3.jpg

"No tuvimos mejor idea con que festejar #SanValentin juntas y al mejor estilo divasplayok. ¿Están preparados para ver todo? Esto recién comienza…". escribieron la rubia y la morocha anticipando un video que dará mucho que hablar.

Florencia Peña prendió fuego el balcón

Días antes, Florencia Peña aprovechó su visita al hotel con Silvina Luna y volvió a demostrar que no tiene miedo a la hora de traspasar los límites con una explosiva postal desde un balcón.

Siempre picante, Florencia posó usando una toalla como única prenda y hasta le dejó caer sobre su espalda, dejando parte de su espectacular lomazo al descubierto.

"Esto sí que es un buen día", escribió Florencia Peña junto al álbum que provocó sensación entre sus followers y revolucionó a los vecinos del hotel.

florencia peña balcon.jpg

Silvina Luna festejó su éxito en Divas Play

Silvina Luna fue por más y celebró la repercusión de sus primeras fotos con un nuevo álbum que prendió fuego la red.

Con un conjunto de lencería rosado súper sexy, Silvina volvió a presumir su figura y si bien tapó parte de su escote dejó su sideboob a la vista dejando a sus fans sin aliento.

"Me encanta que disfruten conmigo de este proyecto que estoy viviendo en este nuevo presente", comenzó escribiendo. "Me encanta ver que les gusta el contenido que estamos haciendo y me potencia a ir por más", siguió demostrando que no teme a la hora de subir la temperatura.