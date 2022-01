¡Se filtró! La verdad detrás del romance de Nico Furtado y la China Suárez: "A él le dijeron que..."

furtado china suarez.jpg

"El 2021 para vos venía tranquilo hasta que tu nombre apareció implicado en el escándalo del año. Después te fuiste a España y blanqueaste una relación. ¿Cómo te llevas con la fama?", le preguntaron.

"En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco. Es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso", cerró contundente sin querer más detalles de su relación con la China Suárez.

¿Qué paso entre la China Suárez y Nico Furtado?

Sin embargo, a pesar de la privacidad de Nico Furtado sobre sus relaciones, Pampito reveló detalles de su romance con la China.

"Con Furtado, la China sale dos veces y cuando explota la bomba de Icardi, Furtado se aleja, también por recomendaciones de su representante, que le dice 'despegate de la China'", aseguró el periodista.

"Furtado deja de acercarse a la China Suárez y comienza a salir con Ester Expósito en Madrid. Y la China volvió con Armando", concluyó Pampito.

Mientras tanto, la China Suárez estaría planeando instalarse en Madrid de forma definitiva y Nico Furtado sigue con su apasionado romance con Ester Expósito con quien estuvo veraneando en Punta del Este.