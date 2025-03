¡Se filtró! El viaje en avión privado que complicaría a Jesica Cirio: "Se fueron con..."

jesica elias socio.jpg

De acuerdo al letrado, Jesica Cirio sí conocía personalmente a Huaque y a su mujer, asegurando que a pesar de que la modelo y su marido pedían no sacarse fotos los cuatro juntos, hay pruebas de un viaje en avión privado a Punta del Este de las dos parejas.

La fortuna de Jesica Cirio

Además, se conoció la cuantiosa fortuna personal de Jesica Cirio. Fue Evelyn Von Brocke quien en su momento entrevistó a Leandro Rud, ex manager de la modelo, quien reveló la información.

jesica cirio rocio marengo medios.jpg

“Él armó una muy grande agencia donde él no les daba el dinero a las modelos directamente de aquellas publicidades, por no meterme en temas que no quisiera", arrancó explicando la periodista. Rud le daba en pozo departamentos, por lo que Jésica Cirio "llegó a tener 42 departamentos" agregó. “No fue una persona que no tenía dinero cuando se casó. Ella trabajó y lo ganó“, cerró Evelyn.

¿Jesica Cirio le metió los cuernos a Martín Insaurralde?

De acuerdo con Viviana Canosa, Jesica Cirio habría comenzado su relación mientras seguía casada con Martín Insaurralde. “Me están diciendo que Elias fue el tercero en discordia en la separación de Jésica e Insaurralde”, arrancó la conductora generando gran expectativa.

“Ella le decía a Insaurralde que se quería ir al mundial y Martin le decía que no podía porque estaba en campaña. Y encontró uno que la llevó y se fue con Piccirillo al mundial”, agregó.