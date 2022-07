La morocha vende este contenido a través de una app que se utiliza para juntar dinero en distintas circunstancias. En este caso la mendocina publicó fotos subidas de tono con un gran erotismo a cambio de que los usuarios paguen el cafecito que cuesta según la cantidad de publicaciones a las que se tenga acceso.

En esta venta ella invita al usuario a ver sus fotos, algunas de las cuales se filtraron en las redes sociales.

Eve Heredia3.jpeg

"No pienses que me olvido de vos... Tengo este plan que es pequeño pero de calidad! Adquirilo así no te quedas con las ganas", explica en uno de los posteos que cuesta $600 a cambio de 2 publicaciones.

"Estamos preparados para el contenido que se viene? Hoy nos juntamos en el estudio y rompimos esos clicks. Les dejo un adelanto de lo que se viene! Y gracias por la buena onda con toda esta repercusión, seguiré trabajando para llegar al objetivo principal...", agregó Eve en un posteo en su cuenta de Instagram.

Eve Heredia1.jpeg