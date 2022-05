Pao Morenna, la mendocina de Divas Play, reveló cuál fue el regalo más impactante que le ofrecieron para intentar conquistarla

Si bien asume y es consciente de lo que pueda llegar a generar en las personas que ven sus fotos hot, también confiesa que en su vida cotidiana es muy tranquila y no tenía noción de esto, incluso no era de usar redes sociales.

"Antes no le daba importancia, no me interesaba. Ahora confieso que me llevo muy bien con las redes, es una adicción", cuenta entre risas Pao a Diario UNO.

Pao-Morenna-mendocina-en-Divas-Play.jpg Pao Morenna, la mendocina de Divas Play.

Claro que su gran exposición genera también que sus redes se desborden de mensajes, en algunos casos un tanto desubicados. "Leo todos los mensajes, no contesto, solo a los que conozco. Piensan que al estar expuesta como sexy tenés un precio, estás a la venta", cuenta la sanrafaelina.

"He recibido un sinfín de propuestas. Muchos regalos me han llegado y he rechazado", confiesa la morocha. Entre esos regalos recordó "un Minicooper con un moño gigante me impactó, pero por supuesto que no lo acepté".

Pao morenna para divas play.jpeg

"En muchos casos ha sido gente reconocida, políticos, futbolistas y músicos importantes del país. Es gente que queda muy expuesta, pero nunca acepté nada", detalla sin querer dar nombres.

Si bien no quiere dar mayores detalles sobre su vida privada cuenta que ahora está soltera y que su exposición le ha traído problemas de celos de sus parejas.

Pao morenna, divas play.jpeg

"Se enamoran de lo que ven y después empieza a molestarles, entonces tenés que elegir entre tu carrera y tú trabajo", agrega Pao que continúa subiendo contenido a su cuenta de Divas Play.