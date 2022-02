Santi Maratea reveló qué famosa le pidió que ayudara a Corrientes

Santi-Maratea-con-Florencia-de-la-V.jpg

"Pensando en el tema de los incendios tampoco podés tomarte mucho tiempo para ver qué haces porque el fuego avanza", comenzó contando e inmediatamente agregó: "Ahí me manda un audio Lourdes Sánchez, llorando".

"'Santi por favor ayuda a mi provincia', dije bueno listo. Estaba con mis amigos y les dije 'che no vamos a salir entonces', me respondieron que no y me fui a mi casa, tenía mucha energía y dije es un buen momento para arrancar ahora", comentó.

Por último explicó el motivo por su tuit: "También creía que el relato de qué iba a salir y al final me quedo por esto, lograría que la gente se enganche. Y así fue".

El tuit de Santi Maratea con el que comenzó la colecta para ayudar con los incendios en Corrientes

Santi Marate tuit inicial para la colecta para Corrientes.PNG

Video: Santi Maratea reveló que Lourdes Sánchez le pidió ayuda