Salió a la luz el escándalo que sacudió la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin.

"Era muy visible porque desaparecieron Marcelo y su hijito Lolo. Pregunté y me dijeron que lo había llevado a dormir pero lo cierto es que se pelearon y nunca más volvió. Millet estaba media copeteada", agregó picante.

Candelaria Tinelli rompió el silencio: "Por fin hago lo que vengo posponiendo"

De acuerdo al conductor de LAM, fue Candelaria Tinelli quien tomó la decisión por estar cansada de las actitudes del cantante, quien incluso apareció en el reality donde se mostró de lo más enamorado.

cande tinelli mensaje coti.jpg

Horas antes de que saliera a la luz la información, Lelé publicó un video con el dibujito de Dora la Exploradora acompañado con una picante frase que haría alusión a su separación. "Mi mente cuando por fin hago lo que vengo posponiendo hace tres meses".

La impactante confesión de Candelaria Tinelli sobre sus cirugías estéticas

Días antes de que se concoiera su separación, Candelaria Tinelli respondió preguntas de sus seguidores y habló de sus cirugías estéticas.

Súper picante como en el reality que está causando furor en Amazon Prime, Candelaria Tinelli no se guardó nada y se mostró de lo más irónica.

cande tinelli divas play.webp

Un usuario le preguntó cuántas cirugías se había realizado y Candelaria Tinelli se la jugó. "359", escribió divertida aunque luego dio detalles sobre sus intervenciones.

Al ser consultada por su operación de nariz, Cande Tinelli redobló la apuesta y publicó una imagen de Michael Jackson explicando luego su situación. "La vida es corta y me aburre ser siempre igual. Si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo ni un segundo", afirmó.

Desde José Ignacio, Cande Tinelli estrenó bikini redcore XS y marcó tendencia

Cande Tinelli se sumó a la lista de celebrities que causan furor con sus posados en trajes de baño, ahora desde José Ignacio, Punta del Este.

A horas del gran estreno de Los Tinelli, el reality que protagonizó junto a su familia para Amazon Prime, Cande Tinelli marcó tendencia.

cande tinelli bikini redcore.jpg

Como toda una influencer, Cande Tinelli compartió un album de fotos mostrando sus últimos días en José Ignacio y no faltaron las selfies en bikinis.

Para su tarde de pileta, Cande Tinelli se sumó a las bikinis ultra XS de bombacha taparrabos eligiendo un modelo en clave redcore.