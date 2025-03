"Yo soy genuina. Estoy cómoda como soy. No llamo a alguien para que me saque fotos caminando pero después hago como que no me gusta la prensa… yo soy genuina. Cada uno con sus códigos, ella tiene sus códigos y yo los míos”, comenzó explicando Sabrina Rojas.

sabrina rojas pelado.jpg Sabrina Rojas liquidó a Griselda Siciliani: "Yo no soy falsa sorora con pañuelo verde".

"No podría salir con alguien que tiene cosas que no están claras. Yo, pero cada uno tiene sus códigos… yo tampoco podría salir con un hombre casado, pero va en cada uno”, dijo cuestionado el accionar de Griselda Siciliani.