romina malaspina bikini pareo xs.jpg Romina Malaspina estrena taparrabos con cadenas silver y arranca el verano 2025 XS.

Para un toque más sofisticada, Romina Malaspina combinó su microbikini con pareo de seda de inspiración Versace y estallaron los likes.

Romina Malaspina reina del shiny en Navidad

Convertida en una influencer fashionista, Romina Malaspina se ha convertido en un referente para sus followers que siguen con atención cada una de sus elecciones.

Como no podía ser de otra manera, Romina Malaspina no dejó de lado la Nochebuena mostrando en detalle el look que eligió para recibir la Navidad.

ROMINA MALASPINA LOOK NAVIDAD.jpg

De lo más glamorosa y con una súpe producción de fotos Romina Malaspina estrenó un mini vestido shiny ultra XS de paillettes en clave silver con mangas imponentes y escotazo en la espalda resaltando su lomazo a la perfección.

Romina Malaspina muestra su colección de bikinis

Romina Malaspina siguió los pasos de famosas como Cinthia Fernández, Yanina Latorre, Flavia Palmiero, entre otras y tuvo su propia colaboración.

ROMINA MALASPINA BIKINI CULOTTE.jpg

Como no podía ser de otra manera, es la misma Romina Malaspina la encargada de protagonizar la campaña luciendo todos los diseños.

Desde una impactante pileta con el atardecer de fondo, Romina Malaspina presumió su lomazo desde todos los ángulos deslumbrando con cada modelo.

Romina Malaspina estrena bikini militar

Entre sus últimas publicaciones, Romina Malaspina se la jugó con una micro-bikini color empolvado en clave verde militar de bombacha hilo dental.

romina malaspina bikini pileta.jfif Romina Malaspina inauguró la temporada pileta 2025 con su microbikini hilo dental ultra XS.

Claro que no fue su único modelo en clave empolvado. Días antes, Romina Malaspina deslumbró a sus seguidores con una microbikini bicolor ultra diminuta.

El infaltable off-white de todos los veranos también fue parte de sus modelos. Desde la pileta la diosa lo llevó en corpiño anudado de lo más sexy.