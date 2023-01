Romina Malaspina dejó mucho para ver con su look de noche

En las últimas horas la influencer compartió un álbum de imágenes en su cuenta de Instagram y escribió "sunset vibes" (vibraciones del atardecer).

Romina Malaspina posteo de Instagram.PNG El posteo de Romina Malaspina con el que deleitó a sus seguidores y seguidoras de Instagram.

Además de mostrar su outfit, Romina se mostró junto a un grupo de amigos y amigas y lo que eligió para tomar y cenar.

Por otro lado, el posteo de la ex Gran Hermano consiguió miles de "Me Gusta" y un centenar de comentarios. "Te amoooo", "Feliz dia de los Reyes Magos, primor", "Hermosa", "Una belleza resplandeciente y encantadora", "Por qué nunca subís fotos con tu novio? El chabón te banca todo y vos ni una foto" y "Me gusta tu look, es muy lindo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Romina Malaspina y sus fotos de la noche en Punta del Este

Romina-Malaspina-look-Punta-del-Este.jpg Romina Malaspina sigue deleitando a sus followers.

Romina-Malaspina-look-Punta-del-Este1.jpg La influencer se lució en la noche uruguaya.

Romina-Malaspina-look-Punta-del-Este2.jpg Malaspina muy bien acompañada en Punta del Este.

Romina-Malaspina-look-Punta-del-Este3.jpg El look de Romina Malaspina se llevó todas las miradas.

El deseo de Romina Malaspina para el 2023

La presentadora Romina Malaspina hizo un pequeño balance de lo que fue su 2022 y no dudó en desear un mundo mejor para el 2023.

"El 2022 fue el año donde comencé a construir la vida que quiero vivir ahora y siempre. A valorar mucho más el trabajo y a no dar por sentada las oportunidades", comenzó escribiendo.

Y agregó: "A sentirme agradecida por quienes me rodean, me quieren, me valoran y me ayudan a ser mejor".

Romina Malaspina deseos 2023.PNG El posteo de Romina Malaspina para Año Nuevo.

"Y a todos ustedes por seguir acá conmigo bancándome ¡Los quiero un montón! Gracias. Deseo que el 2023 nos haga más felices, más auténticos y más empáticos con el mundo", cerró Malaspina.

