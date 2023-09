Rocío Guirao Díaz en bikini a los 19 y a los 39: "Ser flaca no es estar saludable"

rocio guirao diaz antes y despues.jpg "Ser flaca no es estar saludable": Rocío Guirao Díaz mostró su cuerpo a los 19 y a los 39.

"MI DESPUÉS: Hoy a mis 39 años tengo más fuerza y energía que a mis 20! Sí, 20 años después, no me siento igual que a los 20 sino que me siento MEJOR! El cambio? Alimentación basada en comida real, entrenamiento de fuerza para desarrollar masa muscular y mucho yoga para nutrir mi paz mental. Y otra cosa importante: tengo una rutina que me ayuda a respetar mis 8 horas diarias de sueño", siguió sobre su presente

"La moraleja: te veas como te veas, no des nada por sentado. Si hoy hubiera seguido con mis hábitos de los 20, no estaría disfrutando de mi salud como lo hago ahora", concluyó la diosa en la publicación que recibió el apoyo y likes de colegas como Pampita y Adabel Guerrero, entre otras.

Rocío Guirao Díaz adelantó el print del verano

Rocío Guirao Díaz sigue demostrando que es la reina indiscutida de los posteos en trajes de baño pero también de sus publicaciones con outfits veraniegos desde Miami.

Desde que se mudó a Miami, Rocío Guirao Díaz se ha convertido en la guía perfecta para seguir a la hora de inspirarse para armar los looks más trendy y sentadores.

rocio guirao diaz vestido verano 1.jpg Rocío Guirao Díaz revoluciona Miami con el vestido estampado que arrasará esta temporada.

En esta oportunidad, Rocío revolucionó a sus seguidoras con un mini desfile anticipando tres infaltables del verano 2023/2024 según la diseñadora Natalia Antolín.

La modelo se robó todas las miradas llevando un conjunto estampado floreal de maxi falda y crop top al tono, uno de los prints favoritos de reinas como Letizia de España y Máxima de los Países Bajos que los están luciendo en el verano europeo.

Rocío Guirao Díaz arrasa con sus bikinis tricolor

Desde Carolina del Norte, Rocío Guirao Díaz protagonizó todo un desfile de bikinis anticipando la tendencia que será furor este verano 2023-2024: las bikinis tricolor y por partida doble con dos diseños explosivos.

Primero arrancó con un modelo color block blanco, turquesa y negro que resaltaba su cuerpo a la perfección que días antes también llevó para un paseo en barco combinándolo con collar de caracoles y sombrero.

rocio guirao diaz bikini tricolor 1.jpg Colaless, triplete y más, Rocío Guirao Díaz aniquiló el verano.

Ahora, Rocío Guirao Díaz redobló la apuesta y volvió a apostar por el estilo tricolor, esta vez con un diseño colorado con cintas en verde neón y fucsia. Mientras hacía paddle board, la rubia la mostró desde todos los ángulos y la locura en las redes fue total.

rocio guirao diaz bikini tricolor 2.jpg Tricolor, cavada y ultra colaless, Rocío Guirao Díaz no da tregua con su bikini más letal.

