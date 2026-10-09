Robertito Funes Ugarte renunció a Telefe tras ocho años trabajando como movilero y conductor reemplazante en el programa de Georgina Barbarossa y al frente de La Noche de los Ex durante las emisiones de Gran Hermano.
¡Robertito Funes renunció a Telefe y ya tiene reemplazante! El escándalo que nadie vio venir
Los secretos más explosivos de la inesperada renuncia de Robertito Funes Ugarte en Telefe. La famosa que lo reemplazará
En su programa de streaming, Robertito Funes Ugarte dio las razones de su decisión y no dudó en lanzar una filosa indirecta luego de no aparecer en las imágenes promocionales de las figuras que hicieron la cobertura de la despedida de Lionel Messi en el Monumental para Telefe.
"Había una tremenda foto con muchísimos talentos de Telefe, yo no me vi y no fui convocado", recordó. "Me pregunté qué estaba pasando. Ok, no estarán contentos conmigo y me están queriendo mandar una señal. Fue sumando todo", manifestó luego de explicar que no está de acuerdo con los cambios que quieren hacer en su contrato.
A pesar de su inesperada renuncia, en LAM aseguraron que Robertito Funes ya tendría reemplazante para La Noche de los Ex: Sol Pérez. “Es divina y aparte el canal obviamente la está posicionando como una futura conductora”, anunció Ángel de Brito sobre la top que ya estuvo a cargo del programa durante un viaje de Funes al Mundial 2026 y que es intagrante del panel de debate del reality.