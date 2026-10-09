¡Robertito Funes renunció a Telefe y ya tiene reemplazante! El escándalo que nadie vio venir

En su programa de streaming, Robertito Funes Ugarte dio las razones de su decisión y no dudó en lanzar una filosa indirecta luego de no aparecer en las imágenes promocionales de las figuras que hicieron la cobertura de la despedida de Lionel Messi en el Monumental para Telefe.

"Había una tremenda foto con muchísimos talentos de Telefe, yo no me vi y no fui convocado", recordó. "Me pregunté qué estaba pasando. Ok, no estarán contentos conmigo y me están queriendo mandar una señal. Fue sumando todo", manifestó luego de explicar que no está de acuerdo con los cambios que quieren hacer en su contrato.