¡Se supo! Qué hizo Zaira Nara tras descubrir la infidelidad de Jakob Von Plessen en París

Filosa, Yanina Ltorre fue por más y reveló que habría pasado luego de que Zaira Nara se enterara. "Creo que después de ese cuerno ella le metió el cuerno, cuerno empatado quedaron a mano, cuerno con cuerno se cancela, ahora a empezar de cero", dijo sin vueltas.

¿Qué habría pasado entre Jakob Von Plessen y la modelo Jimena Buttilengo en París?

Karina Iavícoli largó el bombazo y aseguró que Jakon Von Plesen engañó a Zaira Nara con Jimena Buttigliengo.

“Cuando pasó el Wanda Gate, donde la China estaba con Mauro Icardo, Jakob, el ex de Zaira Nara, habría estado y tenido encuentros en Francia con Jimena Buttigliengo”, expresó la panelista.

“Ya se conocían de antes y habían tenido algunas que otras historias dispersas por ahí; ella está en pareja con un diseñador y fotógrafo muy reconocido que se llama Willy Rizzo".

“Después de esos encuentros, ella le habría contado a su círculo íntimo que habría estado con él, la información sale de la boca de Jimena no de Jakob, eso llega a Buenos Aires y de ahí me lo cuentan a mí”, sumó Iavícoli.

Nora Colosimo habló de la reconciliación

Tras semanas de rumores, Nora Colosimo confirmó que su hija Zaira Nara se reconcilió con el padre de sus hijos Jakob Von Plessen.

Luego de sus comentados romances con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y el polista Robert Strom, Zaira Nara decidió darse una nueva oportunidad con el empresario. En LAM, fue Nora Colosimo quien dio detalles y contó que fue la misma Zaira Nara quien la autorizó a revelar la noticia en los medios.

"A la pareja se la conoce cuando te separas. Zaira volvió con Jakob. Ellos se quieren mucho, la familia nunca se rompió son muy buenos padres", dijo felis por el presente de su hija.