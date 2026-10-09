La China Suárez volvió a ser noticia de todos los portales ahora por un explosivo mensaje de su mamá Marcela Riveiro que dejó impactados a sus followers. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, la madre de la China Suárez le mandó un letal comentario por privado a la cuenta de Instagram de Rocío Galera una modelo que fue vinculada con Mauro Icardi.
¡La madre de la China Suárez, amenazadora serial! El mensaje que mandó a la modelo que enloqueció a Mauro Icardi
Los tremendos mensajes de la madre de la China Suárez a una joven que captó el interés de Mauro Icardi
Días atrás, trascendió que Mauro Icardi le habría dado me gusta a posteos e historias destacadas de Rocío Galera que si bien el futbolista luego borró quedaron registrados por la top que no dudó en mandarlo al frente.
En el año 2023, Mauro Icardi ya se había interesado por Rocío Galera e incluso habrían intercambiado mensajes por Instagram que el jugador le pidió mantener en privado.
Indignada con la reaparición de Rocío Galera, la madre de la China Suárez decidió tomar cartas en el asunto escribiéndole un amenazante mensaje. "Mamarracho...Te metés en su relación y me vas a conocer”, escribió y la joven cordobesa no dudó en exponerla en todos los medios.