¡La madre de la China Suárez, amenazadora serial! El mensaje que mandó a la modelo que enloqueció a Mauro Icardi

Días atrás, trascendió que Mauro Icardi le habría dado me gusta a posteos e historias destacadas de Rocío Galera que si bien el futbolista luego borró quedaron registrados por la top que no dudó en mandarlo al frente.

En el año 2023, Mauro Icardi ya se había interesado por Rocío Galera e incluso habrían intercambiado mensajes por Instagram que el jugador le pidió mantener en privado.