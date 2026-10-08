El provocador festejo de la China Suárez tras el divorcio confirmado de Mauro Icardi y Wanda Nara

La reacción de la China Suárez por el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara.

Lejos de dejar pasar el momento, la China Suárez redobló la apuesta y se grabó bailando muy sensual en la casa de los sueños acompañando su reel con un filoso mensaje. "Hoy es un buen día", escribió filosa.

La madre de la China Suárez amenazó a una modelo por culpa de Mauro Icardi

La China Suárez volvió a ser noticia de todos los portales ahora por un explosivo mensaje de su mamá Marcela Riveiro que dejó impactados a sus followers.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, la madre de la China Suárez le mandó un letal comentario por privado a la cuenta de Instagram de Rocío Galera una modelo que fue vinculada con Mauro Icardi.

Días atrás, trascendió que Mauro Icardi le habría dado me gusta a posteos de la modelo con quien ya fue relacionado años atrás luego de que la top expusiera supuestos chats que habrían tenido.

Los mensajes de la madre de la China Suárez a Rocío Galera.

Indignada con la reapareición de Rocío Galera, la madre de la China Suárez escribió. "Mamarracho...Te metés en su relación y me vas a conocer”.

La China Suárez y Mauro Icardi acusados de sucios y desordenados

Tras el polémico posteo de Mauro Icardi recordando su primer encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara, la actriz redobló la apuesta.

A horas del gran debut de Wanda Nara en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, la China Suárez publicó un álbum de fotos desde la "casa de los sueños". Posando frente al espejo, la China Suárez no solo se robó la atención con su llamativo look sino que los seguidores hicieron hincapie en el desorden y los objetos que se ven desperdigados por su living.

De lo más filosos, los followers llenaron su posteo de mensajes acusándolos de sucios y desordenados a la China Suárez y Mauro Icardi, e incluso de publicar las imágenes para opacar la gran noche de Wanda Nara.

“Hongos en la pared, la ropa colgada”, comentó otro usuario. En la misma línea, una internauta escribió: “Para el moho de la pared podés rociar lavandina pura y se quita”. “Hagamos como que estuvimos juntos, como que te perdoné. Subí rápido fotos que ya empieza MasterChef, que salgan feas, a las apuradas, no importa que esté la ropa colgada en la baranda”, siguió otra usuaria en X.