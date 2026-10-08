En medio de las repercusiones por el comunciado de Mauro Icardi anunciando su divorcio de Wanda Nara, las redes estallaron con un picante comentario de la rubia en el último programa de Masterchef Celebrity.
"¿Lo dije o lo pensé?": el exabrupto de Wanda Nara sobre la China Suárez en vivo
El tremendo comentario de Wanda Nara en Masterchef Celebrity que no pasó desapercibido. Todos los detalles
Conversando con Rocío Robles y la China Ansa que tuvieron que cocinar en pareja para el desafío de la noche, Wanda Nara no dudó en lanzar una filosísima indirecta hacia la China Suárez.
“Sos mentirosa, tenías que ser China para mentir así", dijo Wanda Nara chicaneando a la China Ansa y aprovechando su sobrenombre para exponer a la China Suárez. "¿Lo dije o lo pense?", siguió dándose cuenta de la repercusión que generó su comentario.
Mientras tanto, Mauro Icardi dio detalles de la resolución del Tribunal de Milán que declaró disuelto su matrimonio y rechazó los pedidos de manutención y pensión por divorcio de la conductora.
En medio de la expectativa por su debut en el cine con su primer película como protagonista, Wanda Nara volvió a ser noticia por sus cruces con Grego Rossello en Masterchef Celebrity.
¿Wanda Nara y Grego Rosselló juntos?
Desde que arrancó la nueva temporada del reality, Wanda Nara y Grego Rossello no paran de lanzarse filosas y seductoras indirectas generando toda una ola de reacciones en los espectadores.
Yanina Latorre no dudó en comentar sobre la química que hay entre Wanda y el participante y reveló qué le preguntó a la rubia por el vínculo.
"Le pregunté si lo calentaba en serio a Grego. Ella va a estar siempre con Martín Migueles y lo va a negar. No es impedimento para que ella le entre. Estaba con Icardi y estuvo con Keitas", lanzó picante Yanina en su programa de radio.
Wanda Nara y Maxi López amigados
Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una de las últimas imágenes que publicó en su cuenta de Instagram.
Desde las revelaciones de Maxi López en PH: Podemos Hablar donde habló de encuentros sexuales que tuvo con mujeres en Rusia, Wanda Nara salió con los tapones de punta y expresó su enojo con el padre de sus hijos.
A pesar de la buena relación que mostraron durante Masterchef, trascendieron rumores que en las últimas semanas Wanda Nara y Maxi López se habían distanciado y que había tensión entre ellos.
Ahora, Wanda Nara confirmó esas versiones y confirmó la esperada reconciliación con una postal junto a Maxi López desde su casa. "Reconciliados", escribió.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Lanzó un comentario picante sobre la China Suárez en vivo durante Masterchef Celebrity, en medio de la confirmación del divorcio de Mauro Icardi.
- Masterchef Celebrity: El programa fue escenario de cruces entre Wanda Nara y Grego Rosselló, además del polémico comentario de Wanda hacia la China Suárez.
- Maxi López: Se reconcilió con Wanda Nara y confirmaron su buena relación con una postal familiar publicada en redes sociales.