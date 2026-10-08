"¿Lo dije o lo pensé?": el exabrupto de Wanda Nara sobre la China Suárez en vivo

Mientras tanto, Mauro Icardi dio detalles de la resolución del Tribunal de Milán que declaró disuelto su matrimonio y rechazó los pedidos de manutención y pensión por divorcio de la conductora.

En medio de la expectativa por su debut en el cine con su primer película como protagonista, Wanda Nara volvió a ser noticia por sus cruces con Grego Rossello en Masterchef Celebrity.

¿Wanda Nara y Grego Rosselló juntos?

Desde que arrancó la nueva temporada del reality, Wanda Nara y Grego Rossello no paran de lanzarse filosas y seductoras indirectas generando toda una ola de reacciones en los espectadores.

Yanina Latorre no dudó en comentar sobre la química que hay entre Wanda y el participante y reveló qué le preguntó a la rubia por el vínculo.

"Le pregunté si lo calentaba en serio a Grego. Ella va a estar siempre con Martín Migueles y lo va a negar. No es impedimento para que ella le entre. Estaba con Icardi y estuvo con Keitas", lanzó picante Yanina en su programa de radio.

Wanda Nara y Maxi López amigados

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una de las últimas imágenes que publicó en su cuenta de Instagram.

Desde las revelaciones de Maxi López en PH: Podemos Hablar donde habló de encuentros sexuales que tuvo con mujeres en Rusia, Wanda Nara salió con los tapones de punta y expresó su enojo con el padre de sus hijos.

A pesar de la buena relación que mostraron durante Masterchef, trascendieron rumores que en las últimas semanas Wanda Nara y Maxi López se habían distanciado y que había tensión entre ellos.

Ahora, Wanda Nara confirmó esas versiones y confirmó la esperada reconciliación con una postal junto a Maxi López desde su casa. "Reconciliados", escribió.