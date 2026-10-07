Escándalo en el cumpleaños de Julieta Ortega: ¿qué pasó con Julieta Prandi?

En SQP hablaron de la polémica y confirmaron que fue la misma Julieta Ortega quien pidió por la presencia de Ana Paula Dutil. "Hace dos años que Ana que es mi mejor amiga no viene. Este año quise que estuviese", confirmó Julieta Ortega en un mensaje.

Aseguran que Julieta Prandi separó a los hermanos Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron un pasó más en su relación , se casaron por civil y los seguidores quedaron impactados por la ausencia de Julieta Ortega y el resto de los hermanos del cantante.

A pesar de que Evangelina Salazar y Palito Ortega acompañaron a la pareja y se mostraron felices por el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, en SQP sacaron a la luz la mala relación que existe entre la modelo y los hermanos de Emanuel, en especial con Julieta Ortega.

Yanina Latorre, recibió un mensaje de una amiga íntima de Julieta Ortega quien dio detalles del enfrentamiento y destruyó a Julieta Prandi.

"Julieta dice que Julieta Prandi es una conchuda, que llegó para diividir la familia y no puede creer como su herman está ciego y se deja manejar. Prandi se hace la mosquita muerta pero es malísima preguntale a los compañeros de la radio quién es ella", arrancó el fuertísimo mensaje.

"Parece que el conductor no la quiere, ella cuenta los segundos que sus compañeros están al aire, el nivel de... ", siguió Yanina aunque no quiso seguir leyendo impactada por la información que seguía. "Por respeto a Evangelina Salazar no lo digas", dijeron sus compañeros.