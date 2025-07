Reapareció Morena Rial, estrenó look y trabajo "A las 8 no me levanto".

Además de hablar de su situación judicial, Morena Rial explicó que será su abogado quien le de trabajo. "¿Estás buscando laburo? Que era uno de los requisitos de la Justicia", preguntó el periodista.

"Me va a dar laburo (por Cipolla)", contó la hija de Jorge Rial. "¿En un super, no? Dónde es", le preguntó Riva Roy. "No, pará, tampoco a las 8 de la mañana", lanzó. "¿Por qué no? Todos nos levantamos a las 8 de la mañana y salimos a laburar", le contestó el movilero.