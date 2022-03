¡Quería todo! Los planes de la China Suárez con Mauro Icardi: "Iba por hijos"

El día que Paula Cháves defendió a La China Suárez por el escándalo con Pampita en el motorhome

"La hizo sentir pésimo a Paula... es más, le dijo ´a Mauro y a Wanda yo que tengo que ver con esos dos que ni los conozco. Y en el momento en que la China niega todo, le reenvía ese audio de Paula a Mauro Icardi diciendo ´mirá lo que me están diciendo mis amigas, se están enterando´", explicó la panelista sobre la traición de la China a Paula.

Como si fuera poco, Paula Chaves fue de las pocas amigas que defendió a la China Suárez en casi todos sus escándalos como el polémico episodio del motorhome con Benjamín Vicuña.

El enojo de Paula Chaves y los planes de la China Suárez con Icardi

"Lo que me dice el entorno de amigas de Paula es que ella está muy enojada. Me dicen que "Paula dijo basta, que era un estres seguir cubriendo a la en todo y que bastante la cubrió con el tema Pampita´. Porque a la China le decís lo que no quiere escuchar y te dice ´chau"", agregó Paula Varela.

"La última vez que hablaron fue cuando la China le dijo que iba a salir a hablar e hizo la nota con Alejandro Fantino. Ella iba por todo... Paula vio los chats, los mensajes y las charlas y sabe mucho más que nosotros", advirtió Paula Varela sobre el conocimiento que tiene Paula Chaves de los deseos de su ex amiga.

"Ella iba por todo: por hijos y por quedarse con Icardi a vivir en París. Ella iba por hijos, como hace siempre, me dicen... Y por quedarse a vivir allá", cerró la periodista contundente sobre las aspiraciones de la China Suárez con Mauro Icardi.