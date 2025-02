¡Qué pasó! Podrían desalojar a Morena Rial de su departamento: "Deben..."

Fue Juan Etchegoyen quien reveló la noticia que podría complicar la situación judicial de Morena Rial quien debe cumplir una serie de requisitos por su excarcelación extraordinaria.

morena rocio rial.webp ¡Bombazo! Aseguran que podrían desalojar a Morena Rial de su departamento: "Deben...".

“Me cuentan que deben mucho dinero de expensas y de no regularizarse podría haber un desalojo. Imagino que Jorge se hará responsable de esta situación para que no se complique más la vida de Morena. Lo que no entiendo es cómo Rocío no pagó los gastos que tiene el departamento. Me hablan de una cifra cercana a los dos millones de pesos”, aseguró el periodista.