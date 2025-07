wanda nara posteo china vicuña Qué opina Wanda Nara sobre el viaje de la China Suárez sin sus hijos.

En cuanto a la decisión de la China Suárez de viajar a Turquía sin sus hijos, Wanda Nara sorprendió con su respuesta. “No me voy a poner en guerra con otra persona. Cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar porque no sé cómo es la cosa”, respondió.

La letal indirecta de Wanda Nara para la China Suárez

Tras la repercusión que generaron las fotos de la China Suárez cenando y paseando con sus hijas, Wanda Nara no dudó en lanzar una letal indirecta en su regreso a la Argentina.

Tras un viaje fugaz a Uruguay donde habría comprado una mansión, Wanda Nara volvió al país y habló con las cámaras de A la Tarde.

Mientras sus hijas seguían en compañía de la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara fue consultada por su casa de Punta del Este y proyectos personales y la rubia arrasó jugándosela con su respuesta.

"Por suerte tengo muchos sueños. La vida es eso”, destacó. Cuando le pregutaron por sus anhelos, Wanda redobló la apuesta. “Más adelante porque después me copian. ¡Dejá que los cumpla yo! ¡Está bueno que cada uno tenga sus propios sueños!“, dijo haciendo referencia a la China Suárez sin nombrarla