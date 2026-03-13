Tras el fabuloso festejo de cumpleaños en Estambul, la China Suárez y Mauro Icardi llegaron a Milán donde también estaban vacacionando Wanda Nara y su novio, Martín Migueles.
Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para celebrar su divorcio de Wanda
Expplosión en las redes sociales por el gesto millonario de Mauro Icardi con la China Suárez. Todos los detalles
Si bien no se cruzaron, la China Suárez y Mauro Icardi no perdieron ni un segundo viviendo días a puro lujo y paseos de compra.
Siguiendo con las celebraciones por el natalicio de la China Suárez, Mauro Icardi volvió a sorprenderla con una visita a la exclusiva tienda de Hérmes.
Allí, el jugador fue por todo obsequiándole una nueva cartera Birkin, una de las más exclusivas y codiciadas por las celebrities de todo el mundo. El modelo Birkin 25, que fue el que recibió la China Suárez como regalo, se ubica aproximadamente entre 11.400 y 15.800 dólares en la tienda pudiendo subir de precio en la reventa.
La China Suárez ¿culpable de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves?
Tras ser noticia de todos los portales por su fabulosa fiesta de cumpleaños a bordo de un yate en Estambul, la China Suárez volvió a ser noticia luego de que salieran nuevas versiones sobre la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves.
Años atrás, la China Suárez, Zaira Nara y Paula Chaves eran más que amigas siendo hasta madrinas de sus hijos como fue el caso de Zaira con la hija menor de Paula y Pedro Alfonso.
Ahora, en Puro Show dieron a conocer más información sobre el polémico distanciamiento entre las tops. "Hay una versión que dice que Paula le había dado un audio a Zaira de la China”, contó Angie Balbiani.
“Que Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda Nara lo hizo público”, agregó sobre el gesto que habría provocado la pelea entre las modelos en medio del affaire de la China Suárez y Mauro Icardi en París.