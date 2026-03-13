Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para celebrar su divorcio de Wanda

china suarez cartera hermes El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez en Milán.

Allí, el jugador fue por todo obsequiándole una nueva cartera Birkin, una de las más exclusivas y codiciadas por las celebrities de todo el mundo. El modelo Birkin 25, que fue el que recibió la China Suárez como regalo, se ubica aproximadamente entre 11.400 y 15.800 dólares en la tienda pudiendo subir de precio en la reventa.

La China Suárez ¿culpable de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves?

Tras ser noticia de todos los portales por su fabulosa fiesta de cumpleaños a bordo de un yate en Estambul, la China Suárez volvió a ser noticia luego de que salieran nuevas versiones sobre la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves.

Años atrás, la China Suárez, Zaira Nara y Paula Chaves eran más que amigas siendo hasta madrinas de sus hijos como fue el caso de Zaira con la hija menor de Paula y Pedro Alfonso.

Ahora, en Puro Show dieron a conocer más información sobre el polémico distanciamiento entre las tops. "Hay una versión que dice que Paula le había dado un audio a Zaira de la China”, contó Angie Balbiani.

china zaira paula El rol de la China Suárez en la pelea de Zaira Nara y Paula Chaves.

“Que Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda Nara lo hizo público”, agregó sobre el gesto que habría provocado la pelea entre las modelos en medio del affaire de la China Suárez y Mauro Icardi en París.