¿Qué le regalo L-Gante a Wanda Nara por San Valentín?.

Como no podía ser de otra manera, Wanda Nara no se quedó atrás y le dedicó un romántico posteo. "Te amo porque me duele la cara de reírme, de cantar juntos, de los besos que me das y te doy. Porque en esta y en otras vidas quisiera volver a vivir nuestra historia de amor", escribió.

Preocupación por la decisión de Wanda Nara: podría terminar tras las rejas como Morena Rial

Wanda Nara no cumplirá con la resolución del juez que determinó el regresos de sus hijas con Mauro Icardi y el pago de una multa millonaria.

Fue Yanina Latorre quien reveló la decisión de Wanda Nara en sus stories. "Una de las abogadas nuevas de Wanda aviso que ella no entregará a las hijas. Nadie que la aconsejé?. El próximo paso sería retirar a las niñas con la fuerza pública. Icardi no quiere llegar a eso", agregó Yanina Latorre el miércoles por la noche.

Además salieron a la luz las pruebas que entregó Mauro Icardi donde Wanda Nara impediría el contacto telefónico del futbolista con sus hijas.

En Gossip, el programa conducido por Pilar Smith hablaron de la decisión de Wanda Nara y consultaron con u abogado especialista en el te,a las cosnecuencias que afrontará por no acatar la decisión del juez. "Todo le juega en contra y, por distintas causas, Wanda puede ver seriamente complicada hasta su libertad individual, dijo preocupado el doctor. Andrés Ravinovic.