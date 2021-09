"Qué lástima que te operaste el estómago y no el cerebro", Mar Tarrés liquidó a Morena Rial

Lejos de quedarse callada, Mar Tarrés recurrió a sus redes sociales y publicó un letal mensaje contra Morena.

Mar Tarrés liquidó a Morena Rial: "Lástima que te operaste el estómago y no el cerebro"

“Qué lástima que te operaste el estómago y no el cerebro, eso no tiene arreglo”, expresó sin filtro. “Ser gorda y comerme una hamburguesa o un rabanito no es hacer apología de la obesidad, es simplemente ser yo”, sostuvo la mediática, en su intento de defensa.

Además, Tarrés profundizó: “No tengo por qué esconderme para comer como ya lo hice tantos años, comer con miedo y vergüenza como si hubiera matado a alguien”, reconoció. Y fue por más: “Lo que yo elijo comer o no no es tu problema y no tengo por qué darte explicaciones. Vos preocupate por tu cuerpo”, le aconsejó Tarrés a More.

“¿Creés que en nombre de la salud podés defenestrarme? Quiero ver cómo dan tus estudios ginecológicos, de sangre, radiografías, etc”, le exigió Tarrés.

“No nos olvidemos del psicólogo, no te olvides de que eso también es salud”, soltó la modelo plus size. Tras recordar que More se operó, la mediática amenazó: “Ojalá lo mantengas y no caigas en el 95% de los que vuelven a engordar porque ahí te voy a refregar tus palabras hirientes y maliciosas por la cara”.

Semanas ante, Morena Rial habló sin filtro y confesó que paso por una "cuádruple cirugía estética" e incluso adelantó que todavía le falta una para lograr los resultados que realmente quiere.

"Me hice un par de cosas. La panza, la cola, los brazos y las piernas. Igualmente me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo", contó Morena en un video que subió a sus historias de Instagram.

Siempre sin tapujos, la joven se animó a responder todas las preguntas de sus seguidores y allí despejó todas las dudas de sus operaciones.

"Creo que en noviembre voy a seguir con lo que me falta, voy por la segunda parte. Eso tengo que hablarlo bien con el doc, pero creo que sí, chicos", estimó Morena.