¡Qué hizo! Wanda Nara trató de grasa a la China Suárez: "Es una mersada"

"Debe la cuota de diciembre de la obra social, no paga alimentos desde octubre del 2024, no ve a las nenas, no viene a los cumpleaños de las hijas ni tampoco les manda regalos pero gasta en esto", habría dicho la rubia al enterarse de festejo.

¿Quién fue la única famosa que asistió al cumpleaños de la China Suárez?

Como siempre fueron la China Suárez y Mauro Icardi quiénes compartieron postales de la celebración en la que se vio casi nula presencia de famosos.

Tras varios años de rumores sobre las peleas de la China Suárez con amigas celebrities como Gimena Accardi, Paula Chaves, Zaira Nara, entre otras, una sola famosa dijo presente en los 33 de la actriz.

Mery del Cerro asistió al cumpleaños de la China Suárez y se sacó fotos junto a su ex compañera de Casi Ángeles provocando todo un revuelo en las redes.

china suarez mery del cerro.jpg

Filtran detalles del nuevo plan de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Es una locura total"

En medio de versiones sobre su separación y crisis con L-Gante, salió a la luz la nueva estrategia legal de Wanda Nara contra Mauro Icardi.

“Wanda presentó la demanda de divorcio en Argentina. No viaja a la audiencia en Milán. Queda anulada y con esta jugada se debate la competencia”, arrancó Ángel de Brito explicando los planes de Wanda Nara y su equipo.

“‘Estamos pidiendo la suspensión mediante el abogado italiano, pero después vamos a tratar de que se juegue una cuestión de competencia entre Argentina e Italia para ver quién tiene la razón”, agregó sobre la información que recibió de los abogados.

wanda nara plan contra mauro icardi.webp

Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre también dio su información y opinión. "Pidió cambio de jurisdicción del divorcio. Una locura total, ya había aceptado eso. Parece que no quiere viajar porque arrancaría la terapia de su hijo y tiene que estar presentes los padres: ella acá y Maxi López vía Zoom”.