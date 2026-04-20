Qué dijo Coti Romero tras su expulsión de la Cárcel de los Gemelos

coti romero expulsion Coti Romero habló de su expulsión de la Cárcel de los Gemelos.

“Yo me iba el domingo arreglado, pero no podía quedarme ni un día más. Nada más que eso. Los amo con todo mi corazón y gracias por bancar. Con la Argentina no se juega”, agregó Coti Romero.

Coti Romero expulsada de la Cárcel de los Gemelos

Tras picantes cruces con La Falete, Coti Romero tuvo un altercado con La Palace otra de las concursantes más picantes del certamen.

En los videos que están circulando, se puede ver a Coti Romero discutiendo verbalmente con tres mujeres hasta que de prontó comienza el intercambio físico con La Palace.

coti romero expulsada Coti Romero golpeó a una participante y fue expulsada de la Cárcel de los Gemelos.

Furiosa se escucha a la joven despotricando contra el programa. “Son todos unos putos alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mierda”, dice Coti hasta que se corta la transmisión y es eliminada por decisión de la producción.

Preocupación por la salud de Coti Romero en La Cárcel de los Gemelos

A diferencia de Gran Hermano, en este programa están permitidos cualquier tipo de agresiones y conflictos y Coti Romero no se quedó afuera protagonizando un furioso cruce con una de las participantes que le tiró una botella de gaseosa.

Tras esta bienvenida, Coti Romero generó preocupación y alerta en sus compañeros cuando se desvaneció pidiendo por aire.“¡Seguridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Vengan! No se encuentra bien”, gritó una participante al verla sentada en el piso.

“No puedo respirar. No sé qué me pasa. Debe ser un ataque de pánico”, dijo Coti Romero mientras la producción intervenía para retirarla de la celda y trasladarla a un centro de salud.