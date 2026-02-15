Inicio Farándula China Suárez
¡Puro lujo! Los regalos de Mauro Icardi a la China Suárez en San Valentín

Los seguidores quedaron impactados con el Día de los Enamorados de la China Suárez y Mauro Icardi. Los detalles

Por UNO
Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez.

Como no podía ser de otra manera, la China Suárez y Mauro Icardi celebraron San Valentín por todo lo alto mostrando hasta el último detalle en sus cuentas de Instagram.

Lejos de verse afectados por la ola de rumores que corrieron durante la breve semana que estuviero separados, la China Suárez y Mauro Icardi presumieron su amor.

En esta oportunidad, Mauro Icardi honró a la China Suárez con una catarata de regalos de lo más lujosos e impactantes entre los que se destacó un exclusivo bolso Louis Vuitton que el futbolista mandó a personalizar con una cadena con las iniciales de ambos.

mauro china san valentin
Los fabulosos regalos de Mauro Icardi a la China Su&aacute;rez.

Además, el jugador del Galatasaray sorprendió a la China Suárez con un mega ramo de rosas rojas y hasta cajas personalizadas y osos de peluche que decoraron el ambiente. “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”, escribió la actriz emocionada.

china san valentin
Los fastuosos regalos de Mauro Icardi a la China Su&aacute;rez.

El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi

A las pocas horas de su llegada lo primero que hizo la China Suárez fue publicar una imagen mostrando su esperado reencuentro con Mauro Icardi.

china mauro reencuentro
El reencuentro de la China Su&aacute;rez y Mauro Icardi en Estambul.

"Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick", escribió la China posando abrazada a Mauro Icardi quien le tendría una gran sorpresa para San Valentín.

La China Suárez defendió a Mauro Icardi

La China Suárez desestimó las versiones de infidelidad de Mauro Icardi compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.

china suarez reaccion foto mauro
La tremenda reacci&oacute;n de la China Su&aacute;rez tras las fotos de Mauro Icardi de fiesta.

“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.

