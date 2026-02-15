Como no podía ser de otra manera, la China Suárez y Mauro Icardi celebraron San Valentín por todo lo alto mostrando hasta el último detalle en sus cuentas de Instagram.
¡Puro lujo! Los regalos de Mauro Icardi a la China Suárez en San Valentín
Los seguidores quedaron impactados con el Día de los Enamorados de la China Suárez y Mauro Icardi. Los detalles
Lejos de verse afectados por la ola de rumores que corrieron durante la breve semana que estuviero separados, la China Suárez y Mauro Icardi presumieron su amor.
En esta oportunidad, Mauro Icardi honró a la China Suárez con una catarata de regalos de lo más lujosos e impactantes entre los que se destacó un exclusivo bolso Louis Vuitton que el futbolista mandó a personalizar con una cadena con las iniciales de ambos.
Además, el jugador del Galatasaray sorprendió a la China Suárez con un mega ramo de rosas rojas y hasta cajas personalizadas y osos de peluche que decoraron el ambiente. “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”, escribió la actriz emocionada.
El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi
A las pocas horas de su llegada lo primero que hizo la China Suárez fue publicar una imagen mostrando su esperado reencuentro con Mauro Icardi.
"Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick", escribió la China posando abrazada a Mauro Icardi quien le tendría una gran sorpresa para San Valentín.
La China Suárez defendió a Mauro Icardi
La China Suárez desestimó las versiones de infidelidad de Mauro Icardi compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.
“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.