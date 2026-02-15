¡Puro lujo! Los regalos de Mauro Icardi a la China Suárez en San Valentín

mauro china san valentin Los fabulosos regalos de Mauro Icardi a la China Suárez.

Además, el jugador del Galatasaray sorprendió a la China Suárez con un mega ramo de rosas rojas y hasta cajas personalizadas y osos de peluche que decoraron el ambiente. “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”, escribió la actriz emocionada.

china san valentin Los fastuosos regalos de Mauro Icardi a la China Suárez.

El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi

A las pocas horas de su llegada lo primero que hizo la China Suárez fue publicar una imagen mostrando su esperado reencuentro con Mauro Icardi.

china mauro reencuentro El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul.

"Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick", escribió la China posando abrazada a Mauro Icardi quien le tendría una gran sorpresa para San Valentín.

La China Suárez defendió a Mauro Icardi

La China Suárez desestimó las versiones de infidelidad de Mauro Icardi compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.

china suarez reaccion foto mauro La tremenda reacción de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi de fiesta.

“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.