Luego de que Wanda Nara publicara capturas de los mensajes privados que habría intercambiado con Mauro Icardi, Yanina Latorre fue por más añadiendo imágenes.
Publicaron la foto privada que Mauro Icardi le mandó a Wanda Nara: "¿Le dio la nostalgia?"
Yanina Latorre mandó al frente a Mauro Icardi y mostró todo lo que no se vio de sus chats con Wanda Nara. Los detalles
A pesar de estar de vacaciones en Miami, Yanina Latorre sigue dando información exclusiva del "Wandagate" ahora publicando la foto vintage que el jugador le envió a Wanda Nara durante su conversación por whatsapp.
“Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”, arrancó Yanina en sus stories de Instagram además de revelar que habló con Wanda Nara quien le dio más detalles de lo sucedido.
A continuación, la conductora subió una foto donde se puede ver a Mauro Icardi y Wanda Nara años atrás, cuando estaban en pareja. "¿Le dio la nostalgia?", preguntó Yanina a sus seguidores.
Mauro Icardi le respondió a Wanda Nara y defendió a la China Suárez
Muauro la desmintió en sus redes sociales acusándola de editarlos y modificarlos. Además, Mauro Icardi fue por todo y hasta habló por primera vez de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.
Mauro Icardi sobre el olor de la China Suárez.
"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo Mauro Icaridi luego de que Wanda Nara asegurara que el aroma de la China Suárez lo "conoce todo el país".
Loa chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi
El miércoles Wanda Nara incluso habló con Intrusos asegurando que mantiene contacto y conversaciones con Mauro Icardi quien en un feroz posteo negó sus dichos y exigio que muestre pruebas.
Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por todo y publicó capturas de sus chats con Mauro Icardi, dejando ver frases escandalosas como una en la que habla de la China Suárez y las drogas.
"Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogara enfrente de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí", le dice Wanda a Mauro luego de que el jugador le reclamara por su relación con L-Gante y el historial que posee el cantante.