La pregunta de Wanda Nara sobre la China Suárez que no se vio en sus chats con Icardi

wanda nara chats icardi La frase que no se vio en los chats de Wanda Nara con Mauro Icardi.

Además, Yanina Latorre publicó una imagen que Icardi le habría enviado a Wanda Nara en otra de sus conversaciones.En la postal se puede ver a Mauro Icardi y Wanda años atrás, cuando estaban en pareja. "¿Le dio la nostalgia?", preguntó Yanina a sus seguidores.

Mauro Icardi le respondió a Wanda Nara y defendió a la China Suárez

Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que Wanda Nara publciara parte de sus conversaciones y la desmintió en sus redes sociales acusándola de editarlos y modificarlos.

Además, Mauro Icardi fue por todo y hasta habló por primera vez de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.

mauro olor china Mauro Icardi sobre el olor de la China Suárez.

"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo Mauro Icaridi luego de que Wanda Nara asegurara que el aroma de la China Suárez lo "conoce todo el país".