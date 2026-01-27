Luego de que Wanda Nara publicara capturas de los mensajes privados que habría intercambiado con Mauro Icardi pero tapando gran parte de la conversación, se filtraron parte de las frases que no se pudieron ver.
La pregunta de Wanda Nara sobre la China Suárez que no se vio en sus chats con Icardi
Salió a la luz el mensaje que borró Wanda Nara en las conversaciones que tuvo con Mauro Icardi. Todos los detalles
En Puro Show, Angie Balbiani reveló parte del contenido que Wanda Nara evitó que los usuarios pudieran leer, sacando a la luz el interés de la conductora por el amor de Icardi hacia la China Suárez.
"En el chat arranca con fotos de las chicas y de repente se despierta mostrando que está todo bien. Dentro de las conversaciones, Wanda le pone: ‘¿Te arrepentiste de tu error?’, a lo que Mauro le responde: ‘Es el mejor error que cometí en mi vida’. Refiriéndose a haberse separado y juntado con la China", explicó la panelista.
Además, Yanina Latorre publicó una imagen que Icardi le habría enviado a Wanda Nara en otra de sus conversaciones.En la postal se puede ver a Mauro Icardi y Wanda años atrás, cuando estaban en pareja. "¿Le dio la nostalgia?", preguntó Yanina a sus seguidores.
Mauro Icardi le respondió a Wanda Nara y defendió a la China Suárez
Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que Wanda Nara publciara parte de sus conversaciones y la desmintió en sus redes sociales acusándola de editarlos y modificarlos.
Además, Mauro Icardi fue por todo y hasta habló por primera vez de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.
"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo Mauro Icaridi luego de que Wanda Nara asegurara que el aroma de la China Suárez lo "conoce todo el país".