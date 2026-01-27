En medio de las repercusiones por la última pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez reapareció a través de su cuenta de Instagram y se mostró apoyando a su novio desde la cancha.
¡Escándalo! Cómo le dicen los hinchas del Galatasaray a la China Suárez
Se filtró el escandaloso apodo que le pusieron los fanáticos del Galatasaray a la China Suárez y estalló la polémica.
Como en cada partido, la China Suárez dijo presente robándose toda la atención desde la tribuna, donde alentó a Icardi acompañada por su hija Rufina Cabré.
Fue allí donde la China fue retratada por el perfil @fotottarena acompañado la imagen de la actriz y su primogénita con una frase que esatalló la polémica.“La amante de Mauro Icardi, China Suárez, está viendo el partido Karagümrük-Galatasaray con su hija desde las gradas”, decía el mensaje.
Automáticamente la red social tradujo la palabra “sevgilisi” (habitualmente utilizada para referirse a pareja o novia) como “amante”, estallando los comentarios en especial por el escandaloso inicio del romance de la China e Icardi con una primera noche de pasión en París a espaldas de Wanda Nara.
La China Suárez fan incondicional de Mauro Icardi
Desde la cancha, la China Suárez grabó un video del momento en que el jugador del Galatasaray entró a la cancha y fue ovacionado por el público.
“Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hábla me de amor”, escribió la China Suárez orgullosa, acompañando su mensaje con emojis de corazón.
Mauro Icardi habló del olor de la China Suárez
Mauro Icardi sigue con su catarata de explosivos posteos y descargos contra Wanda Nara, defendiendo y confirmando su amor por la China Suárez.
Luego de que Wanda Nara publicara capturas de los mensajes privados que habrían intercambiado, Mauro Icardi la desmintió en sus redes sociales acusándola de editarlos y modificarlos.
Además, Mauro Icardi fue por todo y hasta habló por primera vez de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.
"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo Mauro Icaridi luego de que Wanda Nara asegurara que el aroma de la China Suárez lo "conoce todo el país".