¡Escándalo! Cómo le dicen los hinchas del Galatasaray a la China Suárez

china icardi cancha.jpg El polémico apodo a la China Suárez en Turquía.

Automáticamente la red social tradujo la palabra “sevgilisi” (habitualmente utilizada para referirse a pareja o novia) como “amante”, estallando los comentarios en especial por el escandaloso inicio del romance de la China e Icardi con una primera noche de pasión en París a espaldas de Wanda Nara.

La China Suárez fan incondicional de Mauro Icardi

Desde la cancha, la China Suárez grabó un video del momento en que el jugador del Galatasaray entró a la cancha y fue ovacionado por el público.

china video icardi La China Suárez volvió a las redes tras la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hábla me de amor”, escribió la China Suárez orgullosa, acompañando su mensaje con emojis de corazón.

Mauro Icardi habló del olor de la China Suárez

Mauro Icardi sigue con su catarata de explosivos posteos y descargos contra Wanda Nara, defendiendo y confirmando su amor por la China Suárez.

Luego de que Wanda Nara publicara capturas de los mensajes privados que habrían intercambiado, Mauro Icardi la desmintió en sus redes sociales acusándola de editarlos y modificarlos.

Además, Mauro Icardi fue por todo y hasta habló por primera vez de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.

mauro olor china Mauro Icardi sobre el olor de la China Suárez.

"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo Mauro Icaridi luego de que Wanda Nara asegurara que el aroma de la China Suárez lo "conoce todo el país".