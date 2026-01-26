Inicio Farándula Carolina Pampita Ardohain
En microbikini taparrabos, Pampita paraliza las playas de México a sus 48 años

Los seguidores quedaron imactados con las fotos de Pampita Aardohain luciendo la bikini más osada en el Caribe. Los detalles

Por UNO
Pampita confirmó que a sus 48 años recién cumplidos está más fabulosa, sexy y fashionista que nunca. Tras sus vacaciones en Punta del Este, Pampita viajó al Caribe mexicano y arrasó.

Desde las espectaculares playas de Costas Mujeres, Pampita Carolina Ardohain no dudó en presumir su figura escultural al máximo protagonizando un desfile de bikinis explosivo.

De lo más osada, Pampita demostró que es una experta a la hora de llevar las tendencias del momento, en esta oportunidad, apostando por los taparrabos.

pampita bikini (2)
Pampita revolucionó México con su microbikini colaless.

Dejando a su lomazo como protagonista, Pampita Ardohain eligió una microbikini de bombacha hilo dental ultra XS de estampado inspiración Pucci tricolor, y su álbum de fotos estalló de likes y elogios en minutos.

PAMPITA TAPARRABOS
Pampita revolucionó México con su microbikini colaless.

El espectacular cumpleaños de Pampita en el Caribe

Luego de un desfile explosivo de looks y apariciones en la agitada agenda social de José Ignacio, Pampita continuó con sus vacaciones y volvió a viajar acompañada por todos sus hijos.

A diferencia del año anterior en el que Pampita eligió pasarlo en familia, la top celebró su cumpleaños por todo lo alto con una mega cena en la playa junto a su familia y amigos.

pampita caribe
La fiesta de cumpleaños de Pampita en la playa.

Como no podía ser de otra manera, Martín Pepa también dijo presente en el día más especial de la modelo que no solo cautivó con su belleza sino que se robó todas las miradas con el vestido offwhite de lentejuleas y cut-out en el abodemen que eligió para la velada.

pampita cumpleaños
El look de cumpleaños de Pampita en la playa.

Escándalo entre Pampita y Valeria Mazza en Punta del Este

Como todos los veranos, Pampita Carolina Ardohain eligió las playas de Punta del Este para disfrutar de sus vacaciones y asistir a los eventos más exclusivos de la temporada.

Como no podía ser de otra manera, Pampita fue de las figuras más esperadas de la fiesta de Gente protagonizando la portada de la revista junto a Evangelina Anderson, Luciana Salazar, Diego Boneta, Nicole Neumann y hasta Valeria Mazza.

En Puro Show analizaron las imágenes y no tardaron en notar la pose de Pampita que habría opacado a Valerina Mazza. “Pampita está tapando a Valeria y la está incomodando. Pobre Valeria, se la hicieron pasar fatal. Está Valeria y muchos dicen, Pampita la está tapando a Valeria”, arrancó Matías Vázquez.

pampita valeria mazza
Pampita tapó a Valeria Mazza y explotó todo.

“Se le está encimando. Le quedó el hombrito nada más a Valeria, como diciendo ‘a ver, me hago un espacio’. El fotógrafo habló y dice ‘estás muy tapada a Vale’ para que la corra a Pampita”, agregaron las panelistas quienes revelaron que a pesar de lo sucedido Valeria Mazza se quedó en su posición dejando que Carolina se luzca.

