La China Suárez repareció tras el escándalo por su olor corporal: "Hablame de ..."

china video icardi La China Suárez volvió a las redes tras la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hábla me de amor”, escribió la China Suárez orgullosa, acompañando su mensaje con emojis de corazón.

Mauro Icardi habló del olor de la China Suárez

Mauro Icardi sigue con su catarata de explosivos posteos y descargos contra Wanda Nara, defendiendo y confirmando su amor por la China Suárez.

Luego de que Wanda Nara publicara capturas de los mensajes privados que habrían intercambiado, Mauro Icardi la desmintió en sus redes sociales acusándola de editarlos y modificarlos.

Además, Mauro Icardi fue por todo y hasta habló por primera vez de su encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara.

mauro olor china Mauro Icardi sobre el olor de la China Suárez.

"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, dijo Mauro Icaridi luego de que Wanda Nara asegurara que el aroma de la China Suárez lo "conoce todo el país".

Loa chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El miércoles Wanda Nara incluso habló con Intrusos asegurando que mantiene contacto y conversaciones con Mauro Icardi quien en un feroz posteo negó sus dichos y exigio que muestre pruebas.

Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por todo y publicó capturas de sus chats con Mauro Icardi, dejando ver frases escandalosas como una en la que habla de la China Suárez y las drogas.

wanda nara chats icardi

"Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogara enfrente de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí", le dice Wanda a Mauro luego de que el jugador le reclamara por su relación con L-Gante y el historial que posee el cantante.