Wanda Nara se pasó con el photoshop y cortó hasta el celular: la foto

WANDA PHOTOSHOP A Wanda Nara se le fue la mano con el photoshop.

Los seguidores llenaron las redes de comentarios al notar el uso de photoshop que hizo Wanda Nara que incluso recortó parte de su iphone dejando al descubierto sus retoques digitales.

WANDA PHOTOSHOP 2

Marcelo Polino trató a Wanda Nara de sucia

Se viralizó una entrevista de Marcelo Polino recordando un insólito episodio que vivió con la actual conductora de Masterchef Celebrity.

Luego de que Wanda Nara publicara un chat donde habla del olor corporal de la China Suárez las redes estallaron con la revelación de Polino sobre los hábitos de higiene de Wanda.

“Yo la vi en teatro, se chocaba a los bailarines, se caía de los trucos, iba sucia al teatro", arranca el conductor en una charla con Nicolás Magaldi.

polino wanda Polino trató a Wanda Nara de mugrienta.

“Yo un día me la encontré en la puerta del teatro, yo estaba parado con Daniel Comba, y le dije ‘querida, lavate los pies para venir al teatro’, venía unas ojotas, venía del río y era la primera figura de la revista. En el teatro Candileja de Carlos Paz pasó eso”, dijo en ese momento Polino en el vivo.

¿Wanda Nara acusó a la China Suárez de consumir drogas?

El miércoles Wanda Nara incluso habló con Intrusos asegurando que mantiene contacto y conversaciones con Mauro Icardi quien en un feroz posteo negó sus dichos y exigio que muestre pruebas.

Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por todo y publicó capturas de sus chats con Mauro Icardi, dejando ver frases escandalosas como una en la que habla de la China Suárez y las drogas.

wanda nara chats icardi

"Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogara enfrente de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí", le dice Wanda a Mauro luego de que el jugador le reclamara por su relación con L-Gante y el historial que posee el cantante.