Wanda Nara se pasó con el photoshop y cortó hasta el celular: la foto
Explosión en las redes sociales por la imagen de Wanda Nara presumiendo su figura. Todos los detalles
Junto a Maxi López y todos sus hijos, Wanda Nara organizó una lujosa cena en honor de su hijo mayor y como siempre mostró su outfit en su cuenta de instagram.
Fiel a su estilo, Wanda Nara apostó por un estilo sporty chic, aunque no fue su elección fashionista la que se robó al atención sino su exceso de photoshop.
Los seguidores llenaron las redes de comentarios al notar el uso de photoshop que hizo Wanda Nara que incluso recortó parte de su iphone dejando al descubierto sus retoques digitales.
Marcelo Polino trató a Wanda Nara de sucia
Se viralizó una entrevista de Marcelo Polino recordando un insólito episodio que vivió con la actual conductora de Masterchef Celebrity.
Luego de que Wanda Nara publicara un chat donde habla del olor corporal de la China Suárez las redes estallaron con la revelación de Polino sobre los hábitos de higiene de Wanda.
“Yo la vi en teatro, se chocaba a los bailarines, se caía de los trucos, iba sucia al teatro", arranca el conductor en una charla con Nicolás Magaldi.
“Yo un día me la encontré en la puerta del teatro, yo estaba parado con Daniel Comba, y le dije ‘querida, lavate los pies para venir al teatro’, venía unas ojotas, venía del río y era la primera figura de la revista. En el teatro Candileja de Carlos Paz pasó eso”, dijo en ese momento Polino en el vivo.
¿Wanda Nara acusó a la China Suárez de consumir drogas?
El miércoles Wanda Nara incluso habló con Intrusos asegurando que mantiene contacto y conversaciones con Mauro Icardi quien en un feroz posteo negó sus dichos y exigio que muestre pruebas.
Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por todo y publicó capturas de sus chats con Mauro Icardi, dejando ver frases escandalosas como una en la que habla de la China Suárez y las drogas.
"Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogara enfrente de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí", le dice Wanda a Mauro luego de que el jugador le reclamara por su relación con L-Gante y el historial que posee el cantante.