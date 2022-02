¡Preocupación! Stefi Roitman fue operada de urgencia

stefi operada.jpg

"Hoy me siento mejor. Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershyyy del día que fue hoy. Esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo. Que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre", siguió.

"En teoría no puedo moverme mucho, pero bueno.... ¡¡Ya llevo varios días quietita!!", publicó nuevo junto a una nueva imagen en sus historias de Instagram.

Stefi Roitman desmintió la mala relación con su suegra Marlene Montaner

Stefi Roitman visitó un programa radial y desmintió todos los rumores asegurando que tiene una gran relación con todo el clan Montaner, en especial con su suegra, Marlene Montaner.

"Ya me parece demasiado, no sé cuán interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”, señaló sobre las versiones que aseguran que no se pueden ni ver con Marlene.

marlene stefi 5.jpg

"Me contengo mucho, me encantaría responder, pero después lo que primero dicen es: 'Stefi respondió'", cerró contundente sin querer dar más detalles.

¿Stefi indignada con los Montaner por el prenupcial?

En Intrusos, aseguraron que la familia Montaner le pidió a Stefi que firmara un contrato prenupcial.

Fue Rodrigo Lussich quien reveló que hubo testigos de la furiosa reacción de Stefi Roitman al enterarse de la noticia.

“Una fuente fiable estaba en la mesa de al lado y escuchó cómo Stefi le decía a su mamá, tengo que firmar el contrato prenupcial”, comenzó diciendo.

"La madre le decía: Tenés que hacerlo, hija, porque sabés cómo son las cosas con esta gente. Se comprueba que tienen que firmar el prenupcial afuera, en el exterior, porque acá no se podía. Esa gente no le va a dar ni un peso a Stefi el día de mañana, nada”, continuó el conductor de América.