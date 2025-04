polino canosa suar.jpg Preocupación por la salud de Viviana Canosa: la familia rompió el silencio.

"No tuve la oportunidad de hablar con ella. La hermana estuvo en mi programa de radio y me contó que está muy estresada Viviana y se había quedado sin voz", agregó sobre el estado de salud de Viviana Canosa.

Yanina Latorre habló del descargo de Viviana Canosa y fue determinante

Yanina Latorre habló de lo sucedido y fue contundente El viernes por la tarde, Viviana Canosa se disculpó con las autoridades de canal trece y otros famosos a quien pudiera haber ofendido y aseguró que no hablará más de su denuncia en televisión sino que lo hará en la justicia.

yanina latorre lizy tagliani.avif

Su declaración llego luego de una semana en la que se vieron involucrados famosos como Lizy Tagliani, Florencia Peña, Damián Betular, entre otros, por lo que Yanina Latorre fue letal y cuestionó el accionar de Viviana Canosa.

"Yo creo que Viviana Canosa se pasó diez pueblos y mezcló todo...Este show que se armó, ella dejó que crezca y crezca, porque a cada uno que no estuvo de acuerdo con ella los trató de gorda, pelado, estupideces, contesta con fundamentos. La quiero y es amiga, pero no puedo bancar esto", dijo Yanina Latorre en su programa.

Viviana Canosa aseguró que no hablará más de su denuncia

La editorial de Viviana Canosa tras su reunión con Adrián Suar. "Le quiero agradecer al Chueco Suar sus palabras, sus comprensión y su amorosidad y su respeto hacia mi persona. Siempre tengo charlas muy lindas con él, a veces muy duras", comenzó diciendo. Él me contrató y yo vine a trabajar con él y para él. Chueco, gracias por todo. Hoy es la última vez que voy a hablar de esto y después lo voy a hablar en la Justicia. Desde ayer la que tiene a la policía en la puerta de su casa soy yo", arrojó Canosa en su programa del viernes.

viviana canosa mariana fabbiani.jpg

"Yo hoy termino con esta exposición y voy a seguirlo en la Justicia. Ustedes sigan defendiéndose entre ustedes, no cuenten conmigo. Sean ustedes los cómplices. Digan la verdad que a ustedes le conviene. Yo tengo la conciencia tranquila", remarcó.

"No deja de impresionarme el nivel de arrugue que tienen todos… Es mi último descargo, me cansé de verme en la tele en cadena nacional. Prefieren callar a que se sepa la verdad. Eso se llama complicidad", sentenció y agregó que no se referirá más al tema como le aseguró a Adrián Suar. "Le di mi palabra de honor".