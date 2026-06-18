Preocupación por la salud de Florencia Peña: "Rota y destrozada"

Florencia Peña Florencia Peña destrozada tras sus dichos sobre el padre de Lionel Messi.

"Se equivocó y está totalmente destruida. ¿Qué más quieren? ¿Que se tire de un balcón?", lanzó mientras que Marina Calabró reveló que se está evaluando la intervención de asistencia médica para Florencia Peña.

El mensaje de Florencia Peña a la familia Messi

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.

En el mismo posteo sostuvo que la información falsa "me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".

Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad: "Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".