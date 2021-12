¡Preocupación! El difícil momento de salud que está atravesando Barbie Vélez

Si bien no dio muchos detalles, la morocha reveló que incluso perdió su voz y que por este motivo tuvo que alejarse de las redes durante algunos días.

“Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar. Conocen un poco mi voz, saben que la tengo tomada todavía, pero no tenía voz”, expresó Barbie Vélez a través de su cuenta de Instagram.

BARBIE VÉLEZ CON UN SIDEBOOB INFARTANTE

volvió a demostrar que sabe como revolucionar las redes sociales y provocar el delirio de sus seguidores. En esta oportunidad, la hija de Nazarena Vélez reventó el domingo con un look súper sexy.

La morocha que en las últimas semanas estuvo trabajando en un nuevo proyecto en Uruguay, decidió terminar su fin de semana luciendo un conjunto de short y crop top con un escotazo al límite.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXHc6V3ulxi%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIoI5ckhjchhi34SaBmwKXyDJZCEK6uCEW7hiQa8VHkoe3SrmThplrF61bxvx6nvjxpGtGZCkPB7ZAfuaAxfMGmMe74jgy1Ql7yzNOJZCoJD5lgkRGlwlbbRFpajiQ7g9MeSU8JGZC9v22uNhiDB7pUvZAdQM4RgZDZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

Posando como una top, Barbie Vélez dejó a la vista su sideboob y enloqueció a sus fans que en pocos minutos la llenaron de likes, reacciones y comentarios elogiando su belleza y figura.

"Una máquina", "Siempre preciosa", "Un fuego", fueron algunos mensajes de sus followers.

FESTEJO DE HALLOWEEN AL LÍMITE

Hace algunas semanas, Barbie Vélez se sumó a los festejos de Halloween y fue por todo con su disfraz.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVq8b1drgft%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIoI5ckhjchhi34SaBmwKXyDJZCEK6uCEW7hiQa8VHkoe3SrmThplrF61bxvx6nvjxpGtGZCkPB7ZAfuaAxfMGmMe74jgy1Ql7yzNOJZCoJD5lgkRGlwlbbRFpajiQ7g9MeSU8JGZC9v22uNhiDB7pUvZAdQM4RgZDZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

Una vez más, Barbie Véñez deslumbró con su belleza y figura al lucir un atuendo de lo más revelador. Si bien no especificó su inspiración, la joven eligió un conjunto total black súper transparente que fue de lo más elogiado. Además, llevó un antifaz de lo más sensual aportando misterio y sensualidad a su look.

"A bueno bebesita", "Que linda" "Que bomba", escribieron sus fans sobre su elección.

LAS CALZAS QUE REVOLUCIONARON INSTAGRAM

Lo cierto, es que Barbie Vélez es elegida por las más exclusivas marcas para promocionar y dar a conocer sus productos aunque esta vez la joven ha causado sensación entre sus fans.

Hace poco, Barbie Vélez aprovechó para hacer ejercicio y lucir un conjunto deportivo de lo más ajustado que marcó su figura a la perfección y se ganó la aprobación de todos sus seguidores.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCU3LfDjLgFx%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIoI5ckhjchhi34SaBmwKXyDJZCEK6uCEW7hiQa8VHkoe3SrmThplrF61bxvx6nvjxpGtGZCkPB7ZAfuaAxfMGmMe74jgy1Ql7yzNOJZCoJD5lgkRGlwlbbRFpajiQ7g9MeSU8JGZC9v22uNhiDB7pUvZAdQM4RgZDZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

De espaldas y mostrando su lomazo, Barbie Vélez cosechó miles de likes y elogios hacia su belleza y cuerpazo.

Hermosa, divina, potrísima", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores así como su mamá que fue de las primeras en halagarla.