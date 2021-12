¡Prendió fuego! La micro-bikini de Nati Jota que reventó la playa: "Pedazo de reina"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCWg6ca3rn67%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADKlZCid8khdUZCfc4AY6KmPAzBQPDVIPWZAbBDHAZBRbH7w7dgu7zyWGNgfcZBjlaRVPHmEdQavpso3lUULrofAbMYhIRiZCNkL2irMvNheoUrDrMojqF52oCttc3QYqKD8cP87hwjc7BeJbkswOa4B3vOW2hPwZDZD View this post on Instagram A post shared by NATI JOTA (@natijota)

"Amorcito", escribió pícara junto a la foto que en pocos minutos explotó en likes, reacciones y comentarios.

VIDEO PICANTE

Días antes, Nati Jota incluso se grabó probándose las bikinis que lucirá en esta temporada.

Fiel a su estilo, documentó todo el proceso de selección y compartió con sus fans cómo le quedaba el sensual diseño colorado que eligió como favorito.

Presumiendo su lomazo, Nati Jota poso frente al espejo y paralizó la red con su tonificada figura.

nati bikini 3.jpg

SU PASO POR MENDOZA

Días antes, Nati Jota armó las valijas, viajó a Mendoza y desde la tierra del sol y del buen vino hizo estallar las redes sociales con su look folck chic.

Al igual que famosas como Silvina Luna, Floppy Teosuro, Mariana Brey, entre otras, la top llegó a Mendoza para disfrutar de un exclusivo evento en el dique Potrerillos y como no podía ser de otra manera compartió con sus followers todo el detrás de escena y su osado camino para elegir el atuendo para la ocasión.

Nati Jota decidió lucir un conjunto de mini colorada con vuelos, remera de algodón anudada, botas texanas y sombrero para darle el toque perfecto.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCV81PcILD2t%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADKlZCid8khdUZCfc4AY6KmPAzBQPDVIPWZAbBDHAZBRbH7w7dgu7zyWGNgfcZBjlaRVPHmEdQavpso3lUULrofAbMYhIRiZCNkL2irMvNheoUrDrMojqF52oCttc3QYqKD8cP87hwjc7BeJbkswOa4B3vOW2hPwZDZD View this post on Instagram A post shared by NATI JOTA (@natijota)

Qué lindo Mendoza. El look FOLK CHIC está aprobado?", escribió junto a una imagen desde Potrerillos pidiendo la opinión de sus followers que no dudaron en elogiarla y darle like.

Nati Jota aprovechó el calor y elevó la temperatura de las redes sociales. La influencer disfrutó del sunset e inmortalizó el momento con una postal en la que una vez más dio pruebas de su lomazo.

Si bien se trató de una publicación para promocionar un producto, los fans quedaron enloquecidos con la tonificada figura de Nati Jota.

Para lucirla eligió un conjunto de crop top que dejó a la vista sus trabajados abdominales y un shortcito súper corto que le marcaba todo.